MLA ने किया जल शक्ति विभाग के ऑफिस का औचक निरीक्षण, आधे से ज्यादा स्टाफ मिला गायब
10 बजे के बाद भी अधिकतर कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे. इसका एक वीडियो विधायक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
कुल्लू: उपमंडल बंजार में जल शक्ति विभाग कार्यालय का बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने पाया कि सुबह के साढ़े 10 बजे के बाद भी अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंच पाए हैं. इस पर विधायक खासे नाराज नजर आए. उन्होंने सरकार के व्यवस्था परिवर्तन पर भी कटाक्ष किया है. इसका एक वीडियो भी विधायक ने अपने फेसबुक पर शेयर किया है.
वीडियो भी अपने सोशल मीडिया में साझा किया है और प्रदेश की सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था का पतन हो रहा है. बंजार उपमंडल के मुख्यालय में भी समय पर अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को दिक्कतों का सामना कर रहा पड़ रहा है. इस बारे स्थानीय लोगों ने भी उनके पास शिकायत दी थी, जब लारजी जल शक्ति विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया तो पाया कि यहां पर ना तो अधिकारी समय पर पहुंचते हैं और ना ही कोई कर्मचारी समय पर पहुंचता है. बंजार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रस सरकार के राज में यही हालत सभी कार्यालय की हो रही है. सरकार ना तो खुद विकास कार्य कर रही है और ना ही सरकारी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जा रही है. इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे और मांग रखी जाएगी कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
डीसी कुल्लू ने मांगी रिपोर्ट
वही डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश का कहना है कि इस बारे जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. वहीं, कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो तय समय पर कार्यालय पहुंचे. ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े.
विधायक के वीडियो ने खोली पोल
विधायक ने कार्यालय के सभी कमरों का निरीक्षण किया. वीडियो में साफ नजर आया कि इक्का दुक्का कर्मचारियों को छोड़कर अधिकतर कर्मचारी नदारद मिले. कुर्सियों खाली थी. यहां तक कि विधायक ने एक्सईएन और एसडीओ के कमरों को भी चेक किया, लेकिन यहां भी कुर्सियां खाली मिली.
