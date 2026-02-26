ETV Bharat / state

सिरसा के सुरेन्द्र कुमार ने अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड, गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

सुरेन्द्र कुमार ने अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड ( Etv Bharat )

सिरसा: जिले के शेरपुरा डिंग मंडी के गांव शेरपुरा के होनहार खिलाड़ी सुरेन्द्र कुमार ने विकलांगता को मात देते हुए इंडोनेशिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया. यह प्रतियोगिता इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न देशों की टीमें भाग ले रही थीं. 23 फरवरी को फाइनल मुकाबले में सुरेन्द्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया. आज गांव पहुंचने पर सुरेन्द्र का भव्य स्वागत किया गया. गांव में जश्न का माहौल: जैसे ही सुरेन्द्र के जीत की खबर गांव वालों को मिली. ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटकर और पटाखे जलाकर जश्न मनाया. वहीं, सुरेन्द्र कुमार के गांव लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान सुरेन्द्र के कोच धर्मवीर सिंह उनके साथ मौजूद थे. सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर गांव के सरपंच मुकेश इंदौरा और कई युवाओं ने बुके देकर उनका अभिनंदन किया. डीजे की धुन पर सभी झूमते हुए काफिले को गांव तक लेकर आए. रास्ते में गांव कुशुंभी के ग्रामीणों ने भी काफिले को रोककर जोरदार स्वागत किया. सिरसा के सुरेन्द्र कुमार ने अंतरराष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड (Etv Bharat)