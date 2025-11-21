ETV Bharat / state

यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष बने सुरेंद्र कुकरेती, गैरसैंण राजधानी समेत 25 प्रस्ताव किए पास

उत्तराखंड क्रांति दल ने केंद्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी है. जिसमें सुरेंद्र कुकरेती को केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है.

UTTARAKHAND KRANTI DAL
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष बने सुरेंद्र कुकरेती (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 21, 2025 at 4:23 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड क्रांति दल ने नया केंद्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. यूकेडी ने सुरेंद्र कुकरेती को नया केंद्रीय अध्यक्ष बनाया है. यह फैसला कुआंवाला में आयोजित एक दिवसीय विशेष अधिवेशन में लिया गया. वहीं, अधिवेशन में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने समेत 25 प्रस्ताव भी पास किए गए.

दरअसल, देहरादून के कुआंवाला में उत्तराखंड क्रांति दल का एक दिवसीय विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया. इस अधिवेशन में सभी संरक्षकों, प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. दल के विशेष अधिवेशन में निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने सुरेंद्र कुकरेती के नाम का प्रस्ताव रखा और शक्ति शैल कपरवान ने कुकरेती के नाम का अनुमोदन किया.

इसके बाद यूकेडी के संस्थापक सदस्य काशी सिंह ऐरी ने सुरेंद्र कुकरेती के नाम को अगले कार्यकाल के लिए केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषित किया. काशी सिंह ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी के रूप में स्तंभ सुरेंद्र कुकरेती निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल को नहीं ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और उत्तराखंड के शहीदों एवं राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करेंगे.

"उत्तराखंड क्रांति दल ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उन पर खरा उतरूंगा और इंद्रमणि बडोनी के दिए गए मार्गदर्शन पर चलकर प्रत्येक गांव की समस्याओं का अध्ययन कर उनका समाधान निकालने का प्रयास करूंगा."- सुरेंद्र कुकरेती, नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उत्तराखंड क्रांति दल

यूकेडी ने ये प्रस्ताव किए पास: वहीं, यूकेडी के इस अधिवेशन में गैरसैंण (चंद्र नगर) को स्थायी राजधानी बनाने समेत 25 प्रस्ताव भी पास किए गए हैं. इसके अलावा उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने, राज्य में मूल निवास 1950 लागू किए जाने, 21वीं सदी की शिक्षा प्रदान करने, 300 यूनिट की बिजली आवासीय प्रयोजन के लिए मुफ्त दिए जाने से जुड़े प्रस्ताव पास किए गए.

इसके साथ ही किसानों को मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था प्रदान करने, बड़े बांधों का विरोध, लेकिन बहते पानी पर बनने वाले छोटे बांधों के पक्ष में, जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने, प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार दिए जाने, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास कल्याण की विभिन्न योजनाएं लागू किए जाने जैसे राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं.

बता दें कि 'उत्तराखंड क्रांति दल' उत्तराखंड का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है. राज्य बनने के बाद साल 2002 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी ने 4 सीटें जीतीं थी. जबकि, साल 2007 में 3 सीटें जीतीं. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत पाई. वर्तमान में विधानसभा में यूकेडी का कोई भी सदस्य नहीं है. यूकेडी का वोट शेयर घटा है, लेकिन यह दल स्थानीय मुद्दों को लेकर काफी सक्रिय रहता है.

