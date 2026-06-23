सड़क हादसों का अचूक इलाज़ : यूपी के लिए तैयार हुई स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी, जानें कैसे रुकेंगे सड़क हादसे
राजस्थान के फलोदी दुर्घटना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आईआईटी खड़गपुर की बनाई स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी से यूपी की सड़क दुर्घटनाएं रुकेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 12:39 PM IST
लखनऊ: भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भले ही तमिलनाडु में होती हों, लेकिन सड़क हादसों में सबसे ज्यादा जानें यूपी के लोगों की जाती हैं. यूपी की सड़कों पर अब हादसे कम हों और मौतों का ग्राफ भी नीचे गिरे, इसके लिए परिवहन विभाग ने आईआईटी खड़गपुर का सहारा लिया है.
अब आईआईटी खड़गपुर में उत्तर प्रदेश के लिए विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार की है. इससे वैज्ञानिक तरीके से यूपी में सड़क दुर्घटनाएं रोकने की तैयारी हो रही है. एविडेंस बेस्ड अप्रोच के माध्यम से सड़कों पर सेफ स्पीड तय कर दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी. फॉरेंसिक टीम का भी दुर्घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की भी तैयारी हो रही है.
तीर्थयात्रियों की गई थी जान, सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान
बता दें कि कुछ माह पहले राजस्थान के फलौदी में भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 15 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी. इसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और पिछले माह एक विस्तृत फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यात्रियों की सुरक्षा को राज्य का संवैधानिक कर्तव्य (अनुच्छेद 21) माना.
एनएचएआई और परिवहन विभाग को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध ढाबों, अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग हटाने के लिए सख्त हिदायत दी. इसके बाद परिवहन विभाग अब उत्तर प्रदेश स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी लागू करने के साथ ही एनएचएआई और अन्य विभागों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराएगा.
मैनेजमेंट पॉलिसी में कई अहम बिंदु
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन की अध्यक्षता में कुछ दिन पहले स्टेट रोड सेफ्टी टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी. इस बैठक में आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की तैयार की गई उत्तर प्रदेश स्पीड मैनेजमेंट पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट पर प्रजेंटेशन हुआ और विस्तृत चर्चा की गई. पॉलिसी का उद्देश्य वैज्ञानिक और evidence-based approach के माध्यम से सड़कों पर सुरक्षित गति सुनिश्चित कर दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी लाना है.
इसमें विचार-विमर्श के दौरान सेफ़ सिस्टम अप्रोच के तहत सेफ रोड्स, सेफ स्पीड, सेफ रोड यूजर्स, सेफ व्हीकल और पोस्ट क्रैश केयर को केंद्र में रखते हुए सेफ स्पीड ऑडिट, एनफोर्समेंट, स्पीड गवर्नर चेक, वीएलटीडी, व्हीकल फिटनेस इंस्पेक्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग, पब्लिक अवेयरनेस जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ. पॉलिसी के मुख्य बिंदुओं को फाइनल कर लागू किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में अपने देश में नहीं, विश्व के 170 देशों से भी ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं. 24 हजार लोग यहां पर सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं. विश्व में हो रही दुर्घटनाओं में मरने वाले 24 प्रतिशत लोग भारत के हैं.
भारतीय आंकड़ों में हर रोज 475 लोग मरते हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन के मुताबिक 820 लोग प्रतिदिन हमारे सड़कों पर भारत में असमय काल के गाल में समा जाते हैं. 26 लाख लोग प्रतिवर्ष घायल होते हैं.
सड़क सुरक्षा के विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा ही सही है. उत्तर प्रदेश की सड़कें लगभग चार लाख 50 हजार किलोमीटर की हैं, लेकिन यहां 24000 लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं. देश में दुर्घटनाओं के मामले में पहले नंबर पर यूपी आता है.
इन देशों में उत्तर प्रदेश से कम मौतें
विश्व में वैसे तो 204 देश हैं, लेकिन उनमें 195 देश ऐसे हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की सहमति मिली है. उन 195 देशों में से 170 ऐसे हैं, जिनमें 24 हजार से कम मौतें होती हैं. उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अपने देश ही नहीं 170 देशों से ज्यादा यहां मौतें होती हैं, जो चिंताजनक है.
हादसे सबसे अधिक तमिलनाडु में, मौतें यूपी में
भारत में सड़क हादसों की संख्या के मामले में तमिलनाडु पहले नंबर पर है, लेकिन मौतों के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है. मौत के मामले में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर आता है. तमिलनाडु में हादसों की संख्या 14% के करीब, मध्य प्रदेश में 11.8 फीसद, केरल में 9.5% और उत्तर प्रदेश में नौ प्रतिशत है, लेकिन मौत के मामले में उत्तर प्रदेश लगभग 14%, उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आते हैं.
80 फीसदी से ज्यादा दुर्घटनाएं यूपी के 20 जिलों में
उत्तर प्रदेश के 20 जिले लखनऊ, कानपुर नगर, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, बुलंदशहर, उन्नाव, हरदोई, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, फतेहपुर, सीतापुर, गोरखपुर, बाराबंकी, कुशीनगर, जौनपुर, बदायूं, फिरोजाबाद व आजमगढ़ हैं. साल 2023 में प्रदेश में 44,534 सड़क दुर्घटनाओं में 23,652 मौतें हुई थीं. 20 जिलों में ही 19,676 दुर्घटनाएं और 9,683 मौतें हुई थीं. साल 2024 में 46,052 सड़क दुर्घटनाओं में 24,118 मौतें हुई थीं, उनमें 20 जिलों में 20,700 हादसे और 10,092 मौतें हुईं थीं.
पिछले तीन माह में हादसों में आई कमी
सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग लगातार प्रयासरत है और अब धीरे-धीरे इसके परिणाम भी आने लगे हैं. परिवहन विभाग के अधिकारियों की सख्ती के बाद अब नियमों का उल्लंघन करने वालों में कमी आई है, जो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्त एक्शन हो रहा है. यही कारण है की दुर्घटनाओं में कुछ कमी दर्ज की गई है.
पिछले तीन माह (मार्च-मई) में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में लगातार कमी दर्ज की गई है. 797 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए. 20 निरस्त किए गए. मई माह में सघन चेकिंग से दुर्घटनाएं घटकर 1,004 पर आ गई हैं. दुर्घटना के मामलों में गिरावट दर्ज हुई है.
दुर्घटनाओं और जनहानि मे गिरावट आ रही है. पिछले तीन माह में घातक दुर्घटनाओं (जिनमें एक या अधिक जनहानि हुई हो) का ग्राफ गिरा है. मार्च में प्रदेश में कुल 1,876 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 2,008 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन अप्रैल में सुरक्षा उपायों के चलते आंकड़ों में कमी दर्ज की गई. कुल दुर्घटनाएं घटकर 1,697 और मृतकों की संख्या 1,838 रह गई. मई में सबसे ज्यादा सुधार देखा गया.
दुर्घटनाओं की संख्या 1,004 पर आ गई और जनहानि का आंकड़ा भी घटकर 1,111 रह गया. बीते तीन माह में यातायात नियमों के उल्लंघन के कुल 1,246 मामलों में धारा 19 के तहत मार्च में 434, अप्रैल में 380 और मई में 432 नोटिस भेजे गए.
ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकरण में कुल 797 दोषी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए. मार्च में 231, अप्रैल में 213 और मई में 353 लाइसेंस सस्पेंड किए गए, जिसका असर ये हुआ कि दुर्घटनाओं में कमी आई. 1004 हादसे हुए.
क्या कहते हैं आरटीओ (प्रवर्तन) लखनऊ जोन
लखनऊ जोन के आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय का कहना है कि राजस्थान के फलौदी में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई तीर्थ यात्रियों की जान चली गई थी. इस घटना का सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और संबंधित विभागों को आदेश दिया था कि एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए.
ढाबों को भी हाईवे से थोड़ी दूरी पर खोला जाए, जिससे कोई कहीं भी कैसे भी वाहन खड़ा करके ढाबे पर न रुके. सबसे बड़ा हादसे का कारण यही बन रहा है.
ऐसे में अब परिवहन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर इस तरह की योजना तैयार कर रहा है कि हाईवे और एक्सप्रेस वे पर अतिक्रमण को हटाया जाए. ढाबों पर जो वाहन सड़क के किनारे खड़े होते हैं उनको खड़ा न होने दिया जाए.
उनका कहना है कि होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं. अभियान चलाया जाएगा और ढाबों के किनारे खड़े वाहनों को होल्डिंग एरिया में बंद किया जाएगा. साथ ही सेफ पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे जहां पर वाहन खड़े किए जा सकेंगे.
उनका कहना है कि इस समय सबसे बड़ी सड़क हादसों की वजह सामने यह आ रही है कि लोग रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर रहे हैं और यह बड़ी दुर्घटना का सबब बन रहा है. इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा. इससे लोगों में सुधार हो सके. परिवहन विभाग आईआईटी खड़गपुर की तरफ से तैयार की गई पॉलिसी को भी लागू करेगा. इससे कई अहम बिंदुओं पर जागरूकता अभियान से लेकर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. यह सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अहम साबित हो सकता है.