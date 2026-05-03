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छत्तीसगढ़ में बेटियों के लिए सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत, विधायक रिकेश सेन की पहल

दुर्ग : छत्तीसगढ़ में बेटियों के लिए दुर्ग के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अनोखी पहल शुरू की है. उन्होंने दुर्ग में मां शिशु सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत की है. इस योजना के जरिए बेटियों को जन्म से सुरक्षा मुहैया कराना मकसद है. इसके लिए विधायक ने अपनी पहल से इस योजना की शुरुआत की है.

इस योजना का उद्देश्य नवजात बालिकाओं और उनकी माताओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देना है.इसके तहत क्षेत्र में जन्म लेने वाली प्रत्येक बेटी और उसकी मां को लगभग 11,000 रुपये मूल्य की विशेष सुरक्षा किट मुफ्त में प्रदान की जा रही है. इस योजना के तहत सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में जन्मी एक नवजात बालिका को यह किट भेंट की गई. इस अवसर पर विधायक ने बच्ची की माता रंभा देवी और पिता नीतीश यादव को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटी का जन्म परिवार के लिए सौभाग्य का प्रतीक है.

बेटियों के लिए सुरक्षा कवच योजना (ETV BHARAT)

यह योजना केवल मूलभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास भी है. वैशाली नगर के निवासी देश में कहीं भी रहें, यदि उनके घर बेटी का जन्म होता है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा- रिकेश सेन, बीजेपी विधायक, वैशाली नगर, दुर्ग भिलाई

विशेष सुरक्षा किट में क्या क्या है ?

मां और नवजात बेटी को मिलने वाले विशेष सुरक्षा किट में कपड़े, कंबल, बेबी केयर उत्पाद और खिलौने शामिल हैं. इसके अलावा माता के लिए पोषण आहार, शॉल, सेनेटरी पैड और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी दी जा रही है. साथ ही घर के उपयोग के लिए भी कुछ जरूरी सामान रखे गए हैं.

