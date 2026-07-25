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सूरजपुर में युवक का मर्डर, परिचित के घर से उठाकर बेरहमी से पीटा, इलाज के दौरान मौत

बेरहमी से पीटने के बाद युवक को गांव की सड़क पर छोड़कर भागे आरोपी, पुरानी रंजिश या विवाद बनी वजह, प्रतापपुर थाना इलाके का मामला

Surajpur youth murder case
सूरजपुर में युवक का मर्डर, परिचित के घर से उठाकर बेरहमी से पीटा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 5:42 PM IST

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सूरजपुर: जिले में हत्या का मामला सामने आया है. जहां एक युवक को उसके परिचित के घर से उठाकर बेरहमी से पीटा गया और अधमरी हालत में दूसरे गांव में फेंक दिया गया. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई. मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है.

पुरानी रंजिश या विवाद बनी वजह

मृतक की पहचान हरिनंदन के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक हरिनंदन अपने परिचित के घर गोंदा गांव गया हुआ था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश या किसी विवाद को लेकर हरिनंदन के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी.

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परिचित ने थाने में की शिकायत

गोंदा गांव की रहने वाली महिला जिसने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, उसने बताया कि युवक हरिनंदन उसके घर आया हुआ था. तभी कुछ युवक अचानक घर में घुस आए और हरिनंदन को मारने-पीटने लगे. जब महिला और परिजनों ने बीच-बचाव की कोशिश की तो आरोपी उसे मारते-पीटते हुए अपने साथ खींचकर ले गए.

सड़क किनारे फेंक भागे आरोपी

परिजनों ने जब पीछा किया तो आरोपियों ने हरिनंदन को केवरा गांव के पास सड़क किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल हरिनंदन को तत्काल परिजनों द्वारा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना की सूचना पर प्रतापपुर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया है. दो आरोपियों को नामजद किया गया है और अन्य अज्ञात आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है. - योगेश कुमार देवांगन, एडिशनल एसपी

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

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