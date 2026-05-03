ETV Bharat / state

सूरजपुर में महिला लेक्चरर ठगी का शिकार, इनवेस्टमेंट के नाम पर 48 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड

सूरजपुर: साइबर जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाने के बावजूद भी ऑनलाइन ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. हैरानी की बात तब होती है जब पढ़े-लिखे और जागरूक लोग भी इन ठगों के जाल में फंस जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सूरजपुर जिले से सामने आया है, जहां एक महिला लेक्चरर को ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर लगभग 48 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली गई.

दरअसल, बिश्रामपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली राजेश्री नारायण, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें फेसबुक के माध्यम से ट्रेडिंग और निवेश से जुड़ा एक मैसेज मिला. ठगों ने उन्हें कम समय में अधिक लाभ का झांसा दिया और धीरे-धीरे अपने जाल में फंसा लिया.

48 लाख रुपए किए ट्रांजेक्शन

इसके बाद अलग-अलग बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और आरटीजीएस के माध्यम से ठगों ने लेक्चरर से करीब 48 लाख रुपये की रकम ट्रांसफर करा ली गई. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और अब तक करीब 8 लाख रुपये की राशि को होल्ड करा लिए गए हैं.

बाकी रकम अब भी बाकी

पुलिस ने 8 लाख रुपए तो होल्ड करा लिए लेकिन बाकी 40 लाख रुपए को होल्ड कराने की प्रक्रिया अभी भी जारी है. पुलिस ने इस संबंध में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गौरतलब है कि पीड़िता के पति एसईसीएल में सुरक्षा अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं.

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर मिलने वाले ऐसे किसी भी निवेश प्रस्ताव से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना या साइबर सेल को दें.