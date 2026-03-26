ETV Bharat / state

सूरजपुर में मां ने 4 माह के दुधमुंहे बच्चे की ली जान, खाने बनाते समय रो रहा था बच्चा

सूरजपुर से दिल दहला देने वाली इस घटना से मां की ममता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

SURAJPUR WOMAN KILLS CHILD
सूरजपुर कलयुगी मां (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के उमेश्वरपुर चौकी अंतर्गत जयपुर गांव में मां ने अपने 4 माह के दुधमुंहे बच्चे की जान ले ली. गांव में जब घटना की खबर फैली तो हर कोई हौरान था.

मां ने अपने बच्चे की जान क्यों ली ?

जयपुर गांव निवासी सोनसाय प्रजापति बुधवार को महुआ बीनने के लिए जंगल गया हुआ था. दोपहर को जब वह वापस घर लौटा तो पत्नी से खाना मांगा. खाना तैयार नहीं होने पर उसने पत्नी वृंदावती को जल्द से जल्द भोजन तैयार होने को कहा और बाहर चला गया. इसी दौरान पत्नी वृंदावती खाना बनाने लगी, तभी उनका 4 माह का बच्चा रोने लगा. बच्चे के रोने से गुस्साई मां ने आपा खो दिया और मासूम को घर के बाहर ले जाकर जमीन पर पटक दिया.

सूरजपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

पटकने से 4 माह के मासूम की मौत

घटना के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. जब पिता सोनसाय को इसकी जानकारी हुई तो वह तुरंत बच्चे को लेकर सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंचा. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई.

कोतवाली थाने में शून्य में केस दर्ज

कोतवाली थाना एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि मामले में कोतवाली थाने में शून्य में अपराध दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. विधिवत कार्रवाई की जा रही है.

भिलाई नगर निगम में पेश हुआ 8 करोड़ का बजट, कमिश्नर को हटाने अविश्वास प्रस्ताव पारित
बिलासपुर में बर्ड फ्लू, 22 हजार से ज्यादा मुर्गे मुर्गियों का नष्टीकरण, 25 हजार से ज्यादा अंडे डिस्ट्रॉय
ऑनलाइन सट्टा ऐप में ईडी की बड़ी कार्रवाई, प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर एक्शन, 1700 करोड़ रुपये की संपत्तियां ज़ब्त

TAGGED:

सूरजपुर
WOMAN KILLS CHILD
SURAJPUR CRIME
मां ने बच्चे की जान ली
SURAJPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.