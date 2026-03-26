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सूरजपुर में मां ने 4 माह के दुधमुंहे बच्चे की ली जान, खाने बनाते समय रो रहा था बच्चा

सूरजपुर: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के उमेश्वरपुर चौकी अंतर्गत जयपुर गांव में मां ने अपने 4 माह के दुधमुंहे बच्चे की जान ले ली. गांव में जब घटना की खबर फैली तो हर कोई हौरान था.

जयपुर गांव निवासी सोनसाय प्रजापति बुधवार को महुआ बीनने के लिए जंगल गया हुआ था. दोपहर को जब वह वापस घर लौटा तो पत्नी से खाना मांगा. खाना तैयार नहीं होने पर उसने पत्नी वृंदावती को जल्द से जल्द भोजन तैयार होने को कहा और बाहर चला गया. इसी दौरान पत्नी वृंदावती खाना बनाने लगी, तभी उनका 4 माह का बच्चा रोने लगा. बच्चे के रोने से गुस्साई मां ने आपा खो दिया और मासूम को घर के बाहर ले जाकर जमीन पर पटक दिया.

सूरजपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

पटकने से 4 माह के मासूम की मौत

घटना के बाद बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. जब पिता सोनसाय को इसकी जानकारी हुई तो वह तुरंत बच्चे को लेकर सूरजपुर जिला अस्पताल पहुंचा. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई.

कोतवाली थाने में शून्य में केस दर्ज

कोतवाली थाना एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि मामले में कोतवाली थाने में शून्य में अपराध दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. विधिवत कार्रवाई की जा रही है.