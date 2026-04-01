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गेहूं मिसाई के दौरान थ्रेसर में महिला का बाल पट्टे में फंसा, गंभीर रूप से घायल

घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए और कुछ समय तक कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या करें.

SURAJPUR ACCIDENT
सूरजपुर हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 7:40 AM IST

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सूरजपुर: चांदनी बिहारपुर क्षेत्र अंतर्गत अंतिकापुर गांव में खेत उस वक्त हादसे का मैदान बन गया, जब गेहूं मिसाई के दौरान एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है.

थ्रेसर मशीन चलाते समय बड़ी घटना

मंगलवार को खेत में थ्रेसर मशीन से गेहूं निकालने का काम चल रहा था. काम के दौरान अचानक एक महिला का बाल मशीन के घूमते हुए पट्टे में फंस गया. देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और महिला के सिर के बाल के साथ उसका कान भी मशीन में बुरी तरह फंसकर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया.

घटना इतनी भयावह थी कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए. हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए मशीन को बंद किया और घायल महिला को बाहर निकाला. महिला की हालत बेहद गंभीर थी, जिसे आनन-फानन में इलाज के लिए मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढन अस्पताल रेफर किया गया. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण उसे तुरंत वहां पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

बताया जा रहा है कि घायल महिला स्थानीय साहू परिवार की सदस्य है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

थ्रेसर मशीन चलाते समय रखे सावधानी

यह हादसा एक बार फिर खेतों में उपयोग होने वाली मशीनों के दौरान लापरवाही और सुरक्षा के अभाव को उजागर करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि मशीन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. ढीले कपड़े और खुले बाल इस तरह की घटनाओं को न्योता दे सकते हैं. अपील है कि खेतों में काम करते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

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सूरजपुर हादसा
थ्रेसर में फंसने से महिला घायल
WHEAT THRESHER
WOMAN TRAPPED IN THRESHER
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