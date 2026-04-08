सूरजपुर में महिला के साथ बेरहमी से मारपीट, मामा ससुर ने लाठी डंडे से किया हमला
महिला के साथ मारपीट का वीडियो चर्चा में आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. जिसके बाद पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 8, 2026 at 7:11 AM IST|
Updated : April 8, 2026 at 7:19 AM IST
सूरजपुर: रामानुजनगर थाना क्षेत्र के भुवनेश्वरपुर गांव में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. मारपीट करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि रिश्तेदार ही है. महिला के साथ मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद सूरजपुर पुलिस हरकत में आई.
जमीन विवाद में ससुर ने बहू के साथ की मारपीट
जिस महिला के साथ मारपीट की गई है उसका नाम कविता कुशवाहा है. वह भुवनेश्वरपुर गांव की रहने वाली है. महिला को अपने रिश्ते में मामा ससुर रामकुमार कुशवाहा के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और मंगलवार को मामा ससुर ने महिला के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया.
जानकारी मिली है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. जिसके बाद आरोपी रामकुमार कुशवाहा ने आपा खो दिया और अपनी बहू कविता कुशवाहा पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस दौरान महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन आरोपी ने बेरहमी से उसकी पिटाई की.
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया संज्ञान
घटना के दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी वारदात का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पुलिस प्रशासन ने संज्ञान लिया.
आरोपी मामा ससुर के खिलाफ एफआईआर
सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि कविता कुशवाहा की शिकायत पर रामानुजनगर पुलिस ने आरोपी मामा ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पीड़िता ने शिकायत की है कि जमीन विवाद को लेकर उससे मामा ससुर ने मारपीट की है. इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की जांच जारी है.