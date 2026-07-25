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सूरजपुर में प्रशासन से बातचीत के बाद ग्रामीणों ने खत्म किया चक्काजाम, पुलिस ने नहीं रिहा किया गिरफ्तार आरोपी

ग्रामीणों ने सर्वे नहीं करने और गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने को लेकर पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद तनाव की स्थिति बन गई.

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सूरजपुर हिंसक झड़प (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 8:46 AM IST

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सूरजपुर: प्रतापपुर क्षेत्र के मदननगर में शुक्रवार को पुराने मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक पथराव कर दिया. इस घटना में एक डीएसपी समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालात को देखते हुए मौके पर करीब 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई. आसपास के पांच जिलों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया. हालांकि देर रात स्थिति सामान्य हुई और ग्रामीणों ने चक्काजाम खत्म किया.

मदननगर धरमपुर में क्यों बने ऐसे हालात

शुक्रवार सुबह प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ धरमपुर गांव पहंची.पुलिस का कहना है कि पुराने मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गांव पहुंची थी. गांव में पुलिस बल की भारी तैनाती से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. ​गांव वालों ने इसका विरोध जताया और देखते ही देखते ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई. बता दें कि इससे पहले धरमपुर गांव में SECL के नए माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण का ग्रामीण कई दिनों से विरोध कर रहे हैं.

सूरजपुर में हिंसा के बाद ग्रामीणों ने खत्म किया चक्काजाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

सूरजपुर पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार टीम केवल पुराने प्रकरणों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची थी. पुलिस का कहना है कि उनके साथ किसी प्रकार का राजस्व अमला या भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा दल मौजूद नहीं था. कार्रवाई शुरू होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए हमले में डीएसपी सहित 20 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए.

पुलिस पांच लोगों को अरेस्ट करने गई थी. ग्रामीणों को किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई और वो हिंसक हो गए. पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे. लाठी डंडों और धारदार हथियार से जवानों पर हमला किया जिससे कई जवान घायल हुए -योगेश पटेल, पुलिस अधीक्षक

देर रात ग्रामीणों ने खत्म किया चक्काजाम

गांव में तनाव के बाद ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल और पुलिस प्रशासन के बीच दो से तीन बार बातचीत हुई. गांव वाले गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आरोपी को रिहा करने से इंकार कर दिया. बाद में ग्रामीणों ने चक्काजाम खत्म कर दिया. लगभग 9 से 10 बजे के बीच ग्रामीण गांव लौट गए. पुलिस जवान भी वहां से हट गए.

गांव वालों की तरफ से दो बार प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था, उनकी तरफ से ये बात हुई कि वे चक्काजाम खत्म करना चाहते हैं. वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से बात करें और आपस में बात कर मामले को सुलझा लिया जाए. प्रशासन की तरफ से भी उनकी मांगों पर फोकस किया गया -रेना जमील, कलेक्टर

कांग्रेस ने किया जांच समिति का गठन

इधर मदननगर झड़प और कथित लाठीचार्ज मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी एक्टिव हो गई है. कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए आठ सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है.

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