कोयले की डस्ट से परेशान, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, दी ये चेतावनी

डस्ट से परेशान ग्रामीण : ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि ट्रांसपोर्टर, बाहर से डस्ट मंगाकर कोयला में मिलावट करते हैं. इस मिलावट के दौरान डस्ट उड़ कर आसपास की हवा में फैल जाती है, जिससे खेतों की फसलें खराब हो रही है. डस्ट से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. लोगों को अस्थमा बीमारी हो रही है.

सूरजपुर: करंजी रेलवे स्टेशन के पास कोयले को ट्रेनों के जरिए बाहर भेजने के लिए साइडिंग बनाया गया है. यहां ट्रांसपोर्टर खदानों से कोयला ले जाकर डम्प करते हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि रोजाना हजारों की संख्या में ट्रक कोयला लेकर गांव से होकर गुजरते हैं, जिससे सड़क की स्थिति जर्जर हो चुकी है.

सूरजपुर में ग्रामीणों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई बार रोड के लिए ज्ञापन दे चुके हैं. आधा दर्जन गांव प्रभावित हैं. ट्रांसपोर्टर और लोडिंग की जिसकी जवाबदारी है, वो कोयला की जगह डस्ट लोड कर रहे हैं. साइडिंग की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है-सत्यनारायण जायसवाल, ग्रामीण

ग्रामीणों का कहना है कि खाना बनाने के दौरान खाने में डस्ट बैठने से वह काला पड़ जा रहा है, जिससे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है. इस समस्या से आसपास के लगभग आधा दर्जन गांव में रहने वाले ग्रामीण कई वर्षों से प्रभावित हैं.

डस्ट उड़ रही है. खेल में धान काला हो गया है. बहुत परेशानी है. चलना मुश्किल हो रहा है. जबतक मांग पूरी नहीं होगी तबतक नहीं हटेंगे-जयराम राजवाड़े, ग्रामीण

आरपार की लड़ाई में ग्रामीण: ग्रामीणों ने कई बार सड़कों पर उतर कर आंदोलन भी किया लेकिन अबतक कोई सुनवाई नहीं हुई. अब ग्रामीण आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर साइडिंग बंद करने की मांग कर रहे हैं. वहीं आंदोलन को देखते हुए करंजी पुलिस भी मौके पर मौजूद रही.करंजी चौकी प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने चक्काजाम किया है. सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है.