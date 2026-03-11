ETV Bharat / state

सूरजपुर में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने ऑटो ड्राइवर को पीटा

ऑटो चालक शराब के नशे में स्कूल के पास पहुंचा और छात्राओं को गाड़ी में बैठकर घर छोड़ने की बात कहते हुए परेशान करने लगा.

SURAJPUR CHILD THEFT
सूरजपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 11, 2026 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: बच्चा चोरी के शक में एक ऑटो चालक भीड़ का शिकार हो गया. भीड़ ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई की. ऑटो ड्राइवर की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची सूरजपुर पुलिस ने किसी तरह चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और थाने लेकर गई.

गांव वालों ने पेड़ से बांधकर की पिटाई

मामला सूरजपुर के रिंग रोड स्थित परशुराम मंदिर के पास का है. एक शराबी ऑटो चालक वहां गुजर रहा था, इसी दौरान उसने स्कूली छात्राओं से ऑटो में बैठकर घर छोड़ने की बात कही. छात्राओं को बार-बार परेशान करते देख आसपास मौजूद लोगों को उस पर शक हो गया. कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और किसी ने उसे बच्चा चोर समझ लिया. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने ऑटो चालक को पकड़ लिया और पास ही एक पेड़ से बांध दिया. भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया.

सूरजपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

सूरजपुर पुलिस की हिरासत में ऑटो ड्राइवर

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने भीड़ को समझाइश देते हुए किसी तरह ऑटो चालक को उनके चंगुल से छुड़ाया और उसे उसके ऑटो सहित थाने ले आई. सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि शराबी ऑटो चालक ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहा है. आरोपी के खिलाफ धारा 185 शराब पीकर वाहन चलाने का मामला के तहत कार्रवाई की गई है.

छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, 2 साल में 434 लोगों की मौत, साय सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी
पेड़ कटाई की तो परिवार का हुक्का पानी बंद, धमतरी में दबंगों की करतूत, प्रशासन के पास पहुंचा केस
गर्मी शुरू होते ही कोंडागांव में बिजली कटौती, परेशान किसानों ने काटा बवाल

TAGGED:

सूरजपुर बच्चा चोरी
SURAJPUR CHILD THEFT
SURAJPUR POLICE
SURAJPUR BEAT UP
SURAJPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.