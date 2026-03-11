सूरजपुर में बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने ऑटो ड्राइवर को पीटा
ऑटो चालक शराब के नशे में स्कूल के पास पहुंचा और छात्राओं को गाड़ी में बैठकर घर छोड़ने की बात कहते हुए परेशान करने लगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 11, 2026 at 7:38 AM IST
सूरजपुर: बच्चा चोरी के शक में एक ऑटो चालक भीड़ का शिकार हो गया. भीड़ ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई की. ऑटो ड्राइवर की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची सूरजपुर पुलिस ने किसी तरह चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और थाने लेकर गई.
गांव वालों ने पेड़ से बांधकर की पिटाई
मामला सूरजपुर के रिंग रोड स्थित परशुराम मंदिर के पास का है. एक शराबी ऑटो चालक वहां गुजर रहा था, इसी दौरान उसने स्कूली छात्राओं से ऑटो में बैठकर घर छोड़ने की बात कही. छात्राओं को बार-बार परेशान करते देख आसपास मौजूद लोगों को उस पर शक हो गया. कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और किसी ने उसे बच्चा चोर समझ लिया. इसके बाद गुस्साई भीड़ ने ऑटो चालक को पकड़ लिया और पास ही एक पेड़ से बांध दिया. भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया.
सूरजपुर पुलिस की हिरासत में ऑटो ड्राइवर
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने भीड़ को समझाइश देते हुए किसी तरह ऑटो चालक को उनके चंगुल से छुड़ाया और उसे उसके ऑटो सहित थाने ले आई. सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि शराबी ऑटो चालक ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहा है. आरोपी के खिलाफ धारा 185 शराब पीकर वाहन चलाने का मामला के तहत कार्रवाई की गई है.