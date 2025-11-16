ETV Bharat / state

सूरजपुर में ETV भारत की खबर का असर, अव्यवस्थित ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत शुरू

बिजली की तारों और ट्रांसफॉर्मर से हो रही परेशानी को देखते हुए मरम्मत काम शुरू किया गया है.

Surajpur electricity issue
सूरजपुर में ETV भारत की खबर का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 5:26 PM IST

सूरजपुर: जिले में ईटीवी भारत की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है. खबर प्रसारित होते ही बिजली विभाग हरकत में आया और हादसे को न्योता दे रहे अव्यवस्थित ट्रांसफॉर्मरों को व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया.

लोगों को लंबे समय से हो रही थी परेशानी: रिहायशी इलाकों में लगे ट्रांसफॉर्मर और उनके बिखरे तार लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए थे. कई शिकायतों के बावजूद विभाग ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ईटीवी भारत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया.

अव्यवस्थित ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत शुरू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन और बिजली विभाग सक्रिय हुआ: खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन और बिजली विभाग ने स्थिति का जायजा लिया. अब सभी अव्यवस्थित ट्रांसफॉर्मरों और हाई-वोल्टेज तारों को व्यवस्थित करने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है. स्थानीय लोग भी सुधार कार्यों को देखकर धन्यवाद कर रहे हैं.

JE ने बताया, टीम बनाकर शुरू कराया सर्वे: जूनियर इंजीनियर (JE) ने बताया कि ईटीवी भारत से मिली जानकारी के बाद विभाग ने तुरंत टीम बनाई और शहर के सभी अव्यवस्थित ट्रांसफॉर्मरों का सर्वे कराया. उन्होंने स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए कहा कि इससे पहले काम नहीं हो पा रहा था, लेकिन उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद अब सभी जगह तारों को सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित किया जा रहा है.

बिजली व्यवस्था बनी थी परेशानी का कारण: बिजली आपूर्ति के लिए तार जरूरी होते हैं, लेकिन सूरजपुर में यही तार लोगों के लिए खतरा बन गए थे. बिखरे तारों और अव्यवस्थित सिस्टम के कारण कई बार चिंगारी निकलने और घटनाओं के मामले सामने आए.

सूरजपुर के ट्रांसफॉर्मरों से लटकते बिखरे तारों से नगरवासी लंबे समय से परेशान थे. ईटीवी भारत द्वारा मुद्दा उठाने के बाद अब बिजली विभाग सक्रिय हुआ है और सभी जगह सुधार कार्य किए जा रहे हैं.

