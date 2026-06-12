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फीस लेने के बाद भी परीक्षा से वंचित रखने का आरोप, छात्रों ने की शिकायत

छात्र छात्राओं ने लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग है. उन्होंने संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

SURAJPUR STUDENTS ACCUSED
सूरजपुर छात्रों का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 12, 2026 at 11:41 AM IST

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सूरजपुर: तिलसिंवा स्थित एक पैरामेडिकल संस्थान पर छात्रों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है. संस्थान में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं ने संचालक और प्राचार्य के खिलाफ थाना सूरजपुर और संयुक्त जिला कार्यालय में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है.

छात्रों का गंभीर आरोप

छात्रों का आरोप है कि उनसे पूरे कोर्स की फीस लेने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं कराया गया, जिससे उनका एक शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया है. स्टूडेंट्स ने बताया कि तिलसिंवा स्थित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में डीएमएलटी और बीएमएलटी पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे छात्रों से पूरी फीस जमा कराई गई थी.

सूरजपुर में छात्रों का संस्थान पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

एडमिशन के समय बताया गया था कि सभी क्लासरूम में कक्षाएं लगती हैं. लेकिन एडमिशन लेने के बाद पता चला कि एक रूम में क्लास लगाई जाती है, जिसमें लैब भी अटैच है. सभी स्टूडेंट्स ने पैसा दिया है. मैंने बीस हजार चार सौ रुपए दिया गया है. हमें कहा गया था कि आपकी फीस में एक्जाम फीस माइनस की जाएगी. हम लोगों का कोर्स दो साल का है-शिवम प्रसाद साहू, छात्र

मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं करने का आरोप

छात्रों का कहना है कि फीस जमा करने के बाद भी उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं कराया गया और न ही अब तक कोई वैध मूल प्रमाण-पत्र दिया गया है. इससे छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है. पीड़ित छात्रों का आरोप है कि जब भी वे परीक्षा, प्रमाण-पत्र या फीस वापसी की मांग लेकर संस्थान पहुंचते हैं, तो उन्हें अपमानित कर वापस भेज दिया जाता है.

हमें एग्जाम नहीं दिला रहे हैं. झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं. हम लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट का कुछ पता नहीं चला है. सेकेंड सेमेस्टर का कुछ पता नहीं चल रहा है. हम लोगों का थर्ड सेमेस्टर में कॉलेज बंद करा दिया गया है- रजनी राजवाड़े, छात्रा

शिकायत कर कार्रवाई की मांग

स्टूडेंट्स ने बताया कि शिकायत में यह भी बताया गया है कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता और उन्हें डराने-धमकाने का प्रयास किया जाता है. छात्रों ने अपने आवेदन में संस्थान संचालक और प्राचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

''कई छात्र-छात्राएं प्रभावित''

स्टूडेंट्स ने बताया कि लिखित शिकायत के साथ फीस रसीद, संस्थान द्वारा जारी दस्तावेज और अन्य प्रमाण भी दिए गए हैं. कई छात्र-छात्राएं प्रभावित हैं. अब सभी की निगाहें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं कि छात्रों को न्याय कब तक मिल पाता है.

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