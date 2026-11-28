सूरजपुर में जुआ फड़ संचालन मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसपी योगेश पटेल ने की बड़ी कार्रवाई
स्पेशल टीम ने 7 जुआरियों को पकड़ा, वहीं स्थानीय पुलिस की लापरवाही पर SP ने थाना प्रभारी दिनेश पुरेना समेत 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 5:37 PM IST
सूरजपुर: जिले में पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जुआ फड़ संचालन के मामले में सूरजपुर एसपी योगेश पटेल ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. पूरा मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है.
7 जुआरियों को पकड़ा गया था
दरअसल, प्रतापपुर थाना इलाके के बस स्टैंड के पास लंबे समय से जुआ फड़ संचालित होने की सूचना मिल रही थी. इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी योगेश पटेल ने एक विशेष टीम का गठन किया था. गठित स्पेशल टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र में अचानक छापेमार कार्रवाई की और 7 जुआरियों को पकड़ा गया. उनके कब्जे से करीब 99 हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए.
स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल
हैरानी की बात यह रही कि थाना क्षेत्र में जुआ फड़ संचालित होने के मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका सवाल के घेरे में थी. बताया जा रहा है कि इससे पहले कई बार जुआ फड़ की शिकायत मिलने पर भी स्थानीय पुलिस की ओर से सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई.
SP ने किया निलंबित
इसके बाद विशेष टीम गठित कर ना सिर्फ कार्रवाई की गई बल्कि मामले की गंभीरता और प्राथमिक जांच में सामने आए तथ्यों को देखते हुए एसपी योगेश पटेल ने तत्काल कार्रवाई भी की. इस कार्रवाई के तहत प्रतापपुर थाना प्रभारी दिनेश पुरेना, सब इंस्पेक्टर विवेक खलखो और तीन आरक्षक राजकुमार पासवान, राजेश तिवारी, भीमेश आरमो को निलंबित कर दिया गया है.
एसपी की इस कार्रवाई को पुलिस विभाग में जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है.