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सूरजपुर में जुआ फड़ संचालन मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसपी योगेश पटेल ने की बड़ी कार्रवाई

सूरजपुर में जुआ फड़ संचालन मामले में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: जिले में पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जुआ फड़ संचालन के मामले में सूरजपुर एसपी योगेश पटेल ने सख्त रुख अपनाते हुए थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. पूरा मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है.

7 जुआरियों को पकड़ा गया था दरअसल, प्रतापपुर थाना इलाके के बस स्टैंड के पास लंबे समय से जुआ फड़ संचालित होने की सूचना मिल रही थी. इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी योगेश पटेल ने एक विशेष टीम का गठन किया था. गठित स्पेशल टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र में अचानक छापेमार कार्रवाई की और 7 जुआरियों को पकड़ा गया. उनके कब्जे से करीब 99 हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए.