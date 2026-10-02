पत्नी घर नहीं लौटी, दामाद ने ससुराल में लगाई आग
दामाद ने पहले ससुराल में विवाद किया और फिर घर में आग लगा दी. आगजनी में दादा और पोते झुलस गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 12:28 PM IST
सूरजपुर: रामानुजनगर क्षेत्र में घरेलू विवाद के बाद दामाद ने अपने ससुराल के घर में घुसकर आग लगा दी. इस दौरान घर में बुजुर्ग और 6 साल का बच्चा सो रहे थे, जो झुलूस गए.
ससुराल में पत्नी को नहीं देख किया विवाद
सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया रामानुजनगर थाना क्षेत्र के खालापार निवासी भजन सिंह का अपनी पत्नी संगीता के साथ विवाद हुआ. भजन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे घर से भगा दिया. चार पांच दिन बाद भी जब पत्नी घर नहीं लौटी तो भजन सिंह अपने ससुराल रामेश्वरम गांव पहुंचा. पत्नी के मायके में नहीं होने पर इसका जिम्मेदार अपने साले कल सिंह को ठहराते हुए उसके साथ विवाद किया और ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया.
दामाद ने ससुराल में लगाई आग
देर रात भजन सिंह वापस ससुराल आया और घर के अंदर घुसा और एक ही बिस्तर पर कंबल ओढे सो रहे छ: वर्षीय पोते सत्यम सिंह और उसके दादा जय सिंह के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. घटना के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. आग की चपेट में आने से 6 वर्षीय सत्यम और उसके दादा जयसिंह लगभग 20 प्रतिशत झुलस गए. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उनका इलाज चल रहा है.
आरोपी दामाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार
एसडीओपी ने आगे बताया कि परिजनों ने इसकी शिकायत रामानुजनगर थाने में की. इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी दामाद भजन सिंह को गिरफ्तार किया. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.