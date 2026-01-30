ETV Bharat / state

सूरजुपर में नकाबपोश बदमाशों ने महिला को मारा चाकू, पहले दूसरे युवक से महिला का हुआ था विवाह

पानी मांगने के बहाने आए नकाबपोश युवकों ने एक महिला पर घर के पास ही चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए.

WOMAN STABBED IN SURAJPUR
सूरजुपर में नकाबपोश बदमाशों ने महिला को मारा चाकू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 30, 2026 at 3:56 PM IST

सूरजपुर: जिले के लटोरी चौकी क्षेत्र के शंकरपुर गांव में शुक्रवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब दो नकाबपोश युवकों ने एक आदिवासी महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घटना दिनदहाड़े हुई, जिससे पूरे गांव में भय का माहौल बन गया है.

घर में अकेली थी महिला

जानकारी के अनुसार, शंकरपुर निवासी अमर सिंह गोंड़ शुक्रवार को जरही में आयोजित फुटबॉल फाइनल मैच देखने गया हुआ था. इस दौरान उसकी 28 वर्षीय पत्नी हिरमेन सिंह घर में अकेली थी. तभी बाइक से दो नकाबपोश युवक उसके घर पहुंचे और पानी पीने के लिए मांगा.

नकाबपोश युवकों ने एक महिला पर चाकू से वार किया, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चाकू निकालकर किया हमला

महिला जैसे ही पानी लेकर लौटी, दोनों युवकों ने अचानक चाकू निकाल लिया और उस पर हमला कर दिया. हमलावरों ने महिला के पेट और हाथ पर कई बार चाकू से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गई.

वारदात के बाद आरोपी फरार

हमले के बाद दोनों आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गए. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घर पहुंचे और खून से लथपथ हालत में उसे पड़ा देखा. ग्रामीणों ने तत्काल स्कॉर्पियो वाहन से घायल महिला को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत नाजुक बनी हुई है और इलाज जारी है.

महिला का पहले दूसरे युवक से हुआ था विवाह

बताया जा रहा है कि घायल महिला का मायका बोझा गांव में है. उसका पहले किसी अन्य युवक से विवाह हुआ था, बाद में उसने अमर सिंह गोंड़ से दूसरा विवाह किया. इसको लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. वहीं नकाबपोश हमलावरों के खुलेआम घूमने की आशंका से लोग सहमे हुए हैं.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना पुलिस को मिल चुकी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.

