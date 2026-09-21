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SECL में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर भी थमाया, सूरजपुर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

SECL में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर भी थमाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूरजपुर: जिले में SECL में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. आरोपी ने पीड़ित को झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठ लिए थे, इतना ही नहीं पीड़ित को शक ना हो इसके लिए आरोपी ने बकायदा एसईसीएल के नाम का फर्जी नियुक्ति पत्र भी बनाकर उसे थमा दिया था.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, खड़गवां थाना क्षेत्र के रहने वाले ललित राम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया कि एमसीबी जिले के रहने वाले नितेश पाल ने साथियों के साथ मिलकर उसे एसईसीएल के बिश्रामपुर क्षेत्र में नौकरी लगाने की बात कही थी. आरोपी ने पहले प्रार्थी को चपरासी के पद पर नियुक्ति दिलाने की बात कही और इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भी नौकरी लगाने का भरोसा दिलाया था.

3 लाख रुपए से ज्यादा ऐंठे

प्रार्थी के मुताबिक, नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी ने ऑनलाइन और नगद के माध्यम से उससे कुल 3 लाख 55 हजार रुपए ले लिए. रकम लेने के बाद आरोपी ने प्रार्थी को एसईसीएल में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया. जब काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो प्रार्थी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ.

सूरजपुर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

ललित राम ने की शिकायत की जांच के बाद खड़गवां पुलिस ने आरोपी नितेश पाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. वहीं पुलिस मामले में आरोपी के अन्य साथियों की भूमिका की भी जांच कर रही है.