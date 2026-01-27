ETV Bharat / state

सूरजपुर में स्कूली बच्चों से भरी बोलेरो और कार में टक्कर, गाड़ी में सवार थे 20 बच्चे

सूरजपुर: जिले के भैयाथान थाना क्षेत्र में करकोटी गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी एक बोलेरो गाड़ी और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. जिस समय ये हादसा हुआ उस समय बोलेरो में 20 से ज्यादा स्कूली बच्चे सवार थे, जो स्कूल जा रहे थे. दोनों गाड़ियों के टकराते ही हल्ला गुल्ला मच गया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

गनीमत रही है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ. इस दुर्घटना में एक स्कूली छात्र को सिर पर चोट आई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. घायल छात्र का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है.

सूरजपुर सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

एक्सीडेंट के बाद बच्चों को छोड़कर ड्राइवर फरार

इधर एक्सीडेंट होते ही बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर बच्चों और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना झिलमिली पुलिस को दी. एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने गाड़ी को सड़क से हटवाकर यातायात को सामान्य कराया. साथ ही बच्चों को सुरक्षित उनके घर भेजने की व्यवस्था की गई.

सूरजपुर पुलिस आरोपी ड्राइवर की कर रही तलाश

बताया जा रहा है कि बोलेरो काफी तेज रफ्तार में थी जिससे अनियंत्रित होकर पलट गई. सूरजपुर पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है. ग्रामीणों और अभिभावकों ने स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों की नियमित जांच और तेज रफ्तार पर नियंत्रण की मांग की है. लोगों का कहना है कि आए दिन इस रोड पर तेज गति से गाड़ियां चलती है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.