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काम में लापरवाही, सूरजपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, स्कूल के बाबू और भृत्य को किया निलंबित

सूरजपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई, शिकायतों को लेकर छात्र-छात्राओं ने किया था विरोध प्रदर्शन, मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलफिली का है.

silphili higher secondary school case
काम में लापरवाही, सूरजपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2026 at 2:26 PM IST

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सूरजपुर: जिले में शिक्षा विभाग ने काम में लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई की है. सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन के मामले में एक बाबू और भृत्य को निलंबित कर दिया गया है. मामला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलफिली का है.

क्या है मामला?

दरअसल, कुछ दिन पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलफिली में छात्र-छात्राओं ने स्कूल में तालाबंदी कर कुछ परेशानियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने विद्यालय का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

शिकायतों को लेकर छात्र-छात्राओं ने किया था विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लापरवाही के आरोप सामने आए

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 देवी प्रसाद पर वेतन संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप सामने आए. बताया गया कि उनकी लापरवाही के कारण कर्मचारियों को विसंगति का सामना करना पड़ता रहता था. इसके अलावा नियमित रूप से विद्यालय नहीं आने और नशे की हालत में रहने संबंधी शिकायतों को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया. इसके बाद देवी प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है.

भृत्य पर थी गलत व्यवहार की शिकायत

वहीं, भृत्य पायल सिंह पर विद्यालय में हुए विरोध और तालाबंदी के दौरान छात्र-छात्राओं के साथ गलत व्यवहार की शिकायत थी. इस पर भी कार्रवाई की गई है. शिक्षा विभाग ने पायल सिंह को निलंबित करते हुए उन्हें भी चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के एक स्कूल में अटैच किया है.

इसके अलावा विद्यालय के प्राचार्य और एक व्याख्याता के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा कर कार्रवाई के लिए भेजा गया है. दोनों की भूमिका को लेकर उचित कार्रवाई की अनुशंसा की गई है.

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