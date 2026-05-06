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सूरजपुर में कोयला लोड ट्रेलर की टक्कर से 55 वर्षीय महिला की मौत, लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम

पैदल चल रही महिला को ट्रेलर ने टक्कर मारी, मौत के बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया. चौड़ीकरण के साथ मुआवजे की भी मांग की.

Surajpur Road Accident
सूरजपुर में कोयला लोड ट्रेलर की टक्कर से 55 वर्षीय महिला की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 6, 2026 at 8:20 PM IST

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सूरजपुर: जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 साल की महिला की मौत हो गई. करंजी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे साइडिंग के पास नावापारा गांव में एक कोयला लोड ट्रेलर ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि महिला करंजी से नावापारा एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पैदल जा रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया.

ड्राइवर फरार, लोग आक्रोशित

हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. महिला की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

सूरजपुर में कोयला लोड ट्रेलर की टक्कर से महिला की मौत, लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क निर्माण और मुआवजे की मांग

गुस्साए लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, लेकिन सड़क की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक महिला के परिवार को उचित मुआवजा देने और सड़क चौड़ीकरण कराने की मांग की है. प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा. मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने में जुटे रहे.

आरोपी की तलाश जारी

एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैकरा ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और फरार चालक की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. फिलहाल प्रशासन ग्रामीणों को शांत कराने और स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस घटना ने सड़क सुरक्षा और अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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