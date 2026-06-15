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सूरजपुर एसएसपी ने डायल 112 की कार्यप्रणाली का लिया टेस्ट

दरअसल, एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने 112 नंबर डायल कर सूचना दी कि एसपी कार्यालय के सामने कुछ लोग आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम सक्रिय हुई और महज 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई. एसएसपी ने खुद मौके पर पहुंची टीम की कार्यप्रणाली को देखा और उनके रिस्पांस टाइम की सराहना की.

सूरजपुर: जिले में आपातकालीन सेवा डायल 112 की कार्यप्रणाली और त्वरित रिस्पॉन्स को परखने के लिए खुद सूरजपुर के एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने इसका परीक्षण किया. एसएसपी ने अचानक डायल 112 पर कॉल कर इसकी प्रतिक्रिया और मौके पर पहुंचने के समय की जांच की.

डायल 112 के रिस्पॉन्स की सूरजपुर पुलिस अधिकारी ने की जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

15 मिनट में मौके पर DIAL 112

एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि उनका उद्देश्य डायल 112 की वास्तविक स्थिति और आपातकालीन समय में इसकी तत्परता को जांचना था. उन्होंने कहा कि केवल यह देखने के लिए कॉल किया गया था कि सूचना मिलने के बाद टीम कितनी जल्दी मौके पर पहुंचती है.

डायल 112 सेवा आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. किसी भी आपात स्थिति, दुर्घटना, विवाद या अन्य सहायता की आवश्यकता होने पर लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.इसका जरूर लाभ उठाए -प्रशांत ठाकुर, एसएसपी सूरजपुर

सूरजपुर पुलिस ने लोगों से 112 का लाभ लेने की अपील की

सूरजपुर जिले में डायल 112 की सुविधा लोगों के लिए बड़ी सौगात साबित हो रही है. पुलिस विभाग लगातार इस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, ताकि जरूरत के समय लोगों तक जल्द से जल्द पुलिस सहायता पहुंच सके.

बता दें 18 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को 400 नेक्सट जेन डायल 112 की सौगात दी.