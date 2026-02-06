ETV Bharat / state

सूरजपुर पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, रिश्तेदार ही निकला महिला का कातिल

21 दिसंबर 2025 को पहिया गांव के जंगल में दुरती गांव की रहने वाली 60 वर्षीय महिला रनिया का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ था. शव मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया.

सूरजपुर : सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज वारदात में मृतिका का दामाद ही हत्यारा निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

जांच के दौरान पुलिस को मृतिका के पारिवारिक संबंधों की जानकारी मिली. पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेह मृतिका की सौतेली नातिन के पति कमलेश पर गहराया.पुलिस के कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतिका ने उसे और उसके परिवार को लेकर अपशब्द कहे थे, जिससे वह काफी नाराज था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने महिला की हत्या कर दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया था- अनूप एक्का,एसडीओपी

जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम से जुड़े सभी तथ्यों को न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा.



बीईओ दफ्तर का क्लर्क रिश्वत लेते अरेस्ट, ACB टीम ने किया ट्रैप,पेंशन चालू करने के लिए मांगे थे पैसे

नक्सल प्रभावित गुण्डेपुरी में नवीन सुरक्षा कैंप, कैंप में स्थानीय लोगों को मिलेगी जनसुविधा, प्रशासनिक पहुंच होगी आसान

अमेरिकन कायला बनीं हिंदुस्तानी बहू, पेंड्रा के अंकित पर आया दिल, सात समंदर पार आकर की शादी