सूरजपुर में महिला की हत्या का 26 दिन बाद खुलासा, पति ही निकला कातिल, खुद थाने में रिपोर्ट भी कराई थी
तारकेश्वरपुर गांव में महिला की मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने सुलझा लिया है. चरित्र संदेह के विवाद के बाद पति ने की हत्या की थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 29, 2026 at 6:02 PM IST
सूरजपुर: जिले में महिला की संदिग्ध मौत के मामले का 26 दिनों बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया. महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति ही निकला. पति ने ही पहले FIR कराई थी.
क्या है मामला?
जिले के तारकेश्वरपुर गांव में एक महिला की मौत हुई. शुरुआत में पुलिस को यह पता नहीं था कि हत्या किसने की. घटना के बाद महिला के पति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने की है. बाहरी तौर पर महिला के शरीर पर ज्यादा गंभीर चोट नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी पसलियों में गंभीर चोट आई थी, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. एसएसपी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच शुरू की.
पति ही निकला हत्यारा
जांच के दौरान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चोट की बात सामने आई. साथ ही पुलिस को कई संदिग्ध बातें भी मिलीं. पता चला कि पति-पत्नी का विवाद होता था. इसके बाद आरोपी पति से कड़ाई से पूछताछ की गई. आखिरकार उसने अपनी गलती मान ली और बताया कि उसने अपनी पत्नी को मारा था.
चरित्र पर शक बना हत्या की वजह
पति ने बताया कि उसकी पत्नी अक्सर उस पर चरित्र को लेकर शक करती थी, जिससे उनके बीच झगड़े होते रहते थे. होली से पहले की रात भी इसी बात पर विवाद हुआ. झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने गुस्से में अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी.
पति ने कराई थी झूठी रिपोर्ट
बाहरी तौर पर शरीर पर ज्यादा चोटें नहीं थीं, लेकिन पसलियों में गंभीर चोटें आईं, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या छिपाने के लिए आरोपी ने खुद थाने जाकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस की सघन जांच और पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आई.
उमेश्वरपुर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया.