सूरजपुर पुलिस ने 33 टन कोयला किया जब्त, दर्जनभर गाड़ियां पकड़ी गई
डीआईजी के निर्देश पर दबिश के लिए स्पेशल टीम बनाई गई. जब्त किए गए चोरी के कोयले की कीमत लाखों में है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 18, 2026 at 6:40 PM IST
सूरजपुर: लंबे वक्त से पुलिस को ये शिकायत मिल रही थी कि बंद पड़े कोयला खदानों से कोयले की चोरी की जा रही है. कोयला चोर बेखौफ होकर खदान से कोयले की चोरी कर रहे हैं. डीआईजी प्रशांत ठाकुर ने कोयला चोरी की वारदातों पर रोक लगाने के सख्त निर्देश एसडीओपी को दिए. जिसके बाद एसडीओपी के नेतृत्व में एक एक्शन टीम बनाई गई. टीम ने कार्रवाई करते हुए 33 टन चोरी का कोयला जब्त किया. जब्त किए गए कोयले की कीमत लाखों में है.
पकड़े गए कोयला चोर, लाखों का माल बरामद
बंद पड़े कोयला खदानों से निकाले गए कोयले को चोरों ने करीब 450 बोरियों में भरकर रखा था. पुलिस ने जब जब्त किए गए कोयले की जांच की तो पता चला कि बरामद किया गया माल 33 टन के करीब है. जिसकी अनुमानित कीमत 2 लाख से ज्यादा है. पुलिस ने चोरों के पास से 13 मोटरसाइकिल और 7 साइकिल भी जब्त किया है. जब्त किए गए वाहन से चोर कोयले की सप्लाई किया करते थे.
डीआईजी के निर्देश पर बनाई गई दबिश के लिए टीम
पुलिस की दबिश के दौरान चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब रहे. पुलिस मौके भाग निकले चोरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. पुलिस ने उम्मीद जताई है कि दबिश के दौरान भाग निकले चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. कार्रवाई को लेकर डीआईजी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि कोयला चोरी के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अपना काम करते रहेगी.
बंद पड़े कोयला खदान में घुसना जान जोखिम में डालना
कई बार बंद पड़े कोयला खदान से कोयला चोरी करने के लिए जाने वाले लोग वहां फंस जाते हैं. कई बार खदान धंसने से भी हादसा हो जाता है. और तो और कोयला खदान में कई बार जहरीली गैंसों का भी रिसाव हो जाता है जिससे खदान के भीतर घुसे लोगों की जान भी जा सकती है.
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