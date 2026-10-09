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सूरजपुर जिले के मदननगर में पुलिस के साथ बदसलूकी, जांच करने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने रास्ता रोका, केस दर्ज

सूरजपुर जिले के मदननगर में पुलिस के साथ बदसलूकी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: जिले में फरार आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम से बदसलूकी और ग्रामीणों द्वारा घेरने का मामला सामने आया है. घटना प्रतापपुर इलाके के मदननगर गांव की है. सूत्रों का दावा है कि पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई, हालांकि पुलिस प्रशासन ने मारपीट की बात से साफ इनकार करते हुए इसे केवल रास्ता रोकना और दुर्व्यवहार बताया है. पुलिस ने इस मामले में ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.