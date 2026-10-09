सूरजपुर जिले के मदननगर में पुलिस के साथ बदसलूकी, जांच करने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने रास्ता रोका, केस दर्ज
प्रतापपुर थाने की टीम जांच के लिए गई थी मदनपुर, इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 7:03 PM IST
सूरजपुर: जिले में फरार आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम से बदसलूकी और ग्रामीणों द्वारा घेरने का मामला सामने आया है. घटना प्रतापपुर इलाके के मदननगर गांव की है. सूत्रों का दावा है कि पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई, हालांकि पुलिस प्रशासन ने मारपीट की बात से साफ इनकार करते हुए इसे केवल रास्ता रोकना और दुर्व्यवहार बताया है. पुलिस ने इस मामले में ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
फिलहाल पुलिस टीम के साथ हुई इस बदसलूकी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने सरकारी काम में बाधा डालने और दुर्व्यवहार करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है.
7 तारीख को प्रतापपुर थाने की टीम मदनपुर में एक FIR दर्ज हुई थी उस संबंध में जांच के लिए गई थी. वहां के ग्रामीणों ने पुलिस टीम के साथ बदसलूकी की. रास्ता रोकने का भी प्रयास हुआ है उसपर बाबूलाल कोया समेत कुछ लोगों पर FIR की गई है- योगेश कुमार देवांगन,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर
खदान विरोध से जुड़ा है विवाद का इतिहास
मदननगर गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच यह टकराव नया नहीं है. इस गांव में खदान (माइनिंग) खोलने को लेकर ग्रामीण लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे पहले भी खदान विरोध के दौरान ग्रामीणों और पुलिस-प्रशासन के बीच हिंसक झड़प और मारपीट हो चुकी है, जिसके चलते गांव में पहले से ही तनाव का माहौल है.