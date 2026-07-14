जहर खिलाकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने गिरफ्तार कर पति को भेजा जेल
सूरजपुर में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस केस की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 3:04 PM IST
सूरजपुर: एक पति ने अपनी पत्नी को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया. ये पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कोरिया जिले के अंगा गांव की रहने वाली आरती का विवाह 5 साल पूर्व रामानुजनगर विकासखंड के लेडुवा गांव के रहने वाले दिनेश साहू से हुआ था.
महिला को जहर खिलाने का आरोप
आरोपी पति दिनेश ने बीते दिनों अपनी पत्नी आरती को मारपीट कर जहर खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतका के पिता ने बताया कि घटना के दिन आरोपी दामाद ने फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी से तंग आ गया हूं. अपनी बेटी को ले जाओ. पिता ने एक घंटे में पहुंचने की बात कही.
जब पिता घर से निकलने लगा तो आरोपी दामाद ने दोबारा फोन कर कहा कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है. जिला हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं. इसके बाद पिता सूरजपुर स्थित जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उनकी बेटी बेहोश थी. वहीं देर रात होश आने पर बेटी ने पिता को पति द्वारा मारपीट कर जहर खिलाने की बात बताई. आरती की तबीयत बिगड़ने पर उसे अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मेरी बेटी को मारपीट कर जहर पिला दिए. दामाद फोन किया तो हॉस्पिटल पहुंचे. बेटी को होश आने पर मैंने पूछा तो उसने बताया कि मैंने खुद जहर नहीं पीया, मुझे मार पीटकर जहर पिलाया गया है. सुबह हम उसको अंबिकापुर ले गए तो उसको होश नहीं आया और शाम तक मृत घोषित कर दिया- हंसलाल साहू, मृतका आरती के पिता
सूरजपुर पुलिस ने शुरू की जांच
सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि मामला रामानुजनगर क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी दिनेश साहू ने फोन कर ससुर को बताया कि आपकी बेटी ने जहर पी लिया है. उसे जिला अस्पताल ले जा रहे हैं. जब आरोपी दिनेश साहू के ससुर जिला अस्पताल पहुंचे तो आरती ने अपने पिता को बताया कि दामाद ने मारपीट कर जहर पिलाया है. जिसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी. अंबिकापुर रेफर किया गया, लेकिन वहां मौत हो गई.
पुलिस ने बताया कि नवविवाहित का मामला था, इसलिए शव पंचनामा कराया गया. मर्ग डायरी मिलने पर रामानुजनगर थाने में मामला दर्ज किया गया. आरोपी दिनेश साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर लिया गया है.