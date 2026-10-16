सूरजपुर में पंप चोरों को ग्रामीणों ने दी सजा, पहनाई जूतों की माला, वायरल वीडियो पर जांच में जुटी पुलिस
सूरजपुर में पंप चोरों को सजा देने का वीडियो वायरल हुआ है. अब इस केस में पुलिस जांच कर रही है. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 6:18 PM IST
सूरजपुर: जिले में चोरी से जुड़े एक मामले को लेकर बड़ी खबर है. पंप चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने दो युवकों को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया है. इस दौरान दोनों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है.
पंप चोरी केस, ग्रामीणों ने दो लोगों को पकड़ा
पूरी घटना सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत आमगांव के एक किसान के खेत से एक पंप चोरी हुआ था. आरोप है कि चोरी किए गए पंप को चोरों ने महज एक हजार रुपये में बेच दिया. इस मामले में ग्रामीणों ने दो लोगों को पकड़ा. दोनों ग्राम पंचायत कोट के निवासी हैं.
पुलिस के पास नहीं पहुंची शिकायत
ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में पकड़े गए दोनों युवकों को जूतों की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. वायरल वीडियो में दोनों के साथ लोगों ने मारपीट भी की है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन तक भी इसकी जानकारी पहुंची है. इस मामले में अब तक थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी मिली है. फिलहाल थाने में किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं आई है. शिकायत प्राप्त होने पर पूरे मामले की जांच की जाएगी और कानून के मुताबिक संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी- योगेश देवांगन, एएसपी, सूरजपुर
वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. सूरजपुर पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट घई है. जांच के बाद इस केस में अहम खुलासा हो सकेगा.