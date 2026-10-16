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सूरजपुर में पंप चोरों को ग्रामीणों ने दी सजा, पहनाई जूतों की माला, वायरल वीडियो पर जांच में जुटी पुलिस

सूरजपुर रामानुजनगर थाना ( ETV BHARAT )

सूरजपुर: जिले में चोरी से जुड़े एक मामले को लेकर बड़ी खबर है. पंप चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने दो युवकों को जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया है. इस दौरान दोनों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन चुका है.

पंप चोरी केस, ग्रामीणों ने दो लोगों को पकड़ा पूरी घटना सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत आमगांव के एक किसान के खेत से एक पंप चोरी हुआ था. आरोप है कि चोरी किए गए पंप को चोरों ने महज एक हजार रुपये में बेच दिया. इस मामले में ग्रामीणों ने दो लोगों को पकड़ा. दोनों ग्राम पंचायत कोट के निवासी हैं.