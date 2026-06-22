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सूरजपुर ब्लाइंड मर्डर केस, मृतक की हुई पहचान, आरोपी की तलाश में पुलिस

सूरजपुर :जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में मिले अंधे कत्ल के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. करीब 10 दिन की जांच और लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली है. अब पुलिस हत्या की वजह और आरोपियों तक पहुंचने में जुट गई है. सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि मृतक की शिनाख्त होने के बाद जांच में तेजी आएगी. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रामानुजनगर थाना क्षेत्र के तिवरागुड़ी गांव के सरनापारा में ग्रामीणों ने दो बोरों में बंधी हुई एक अज्ञात लाश देखी थी, जिसके बाद सूरजपुर पुलिस को सूचना दी गई थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की. शव की हालत को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका जताई थी. जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पहचान 45 वर्षीय शिव प्रसाद सिंह गोंड के रूप में की है. मृतक चिरमिरी क्षेत्र के बचरापोड़ी, थाना बैकुंठपुर, जिला कोरिया का निवासी था. मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट पौड़ी पचिरा चौकी में दर्ज कराई गई थी.

सूरजपुर मर्डर केस में जांच (ETV BHARAT)

मृतक की शिनाख्तगी होने के बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ गई है. जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

परिजनों ने की पहचान

पुलिस के अनुसार मृतक के छोटे भाई ने कपड़े और शरीर पर मिले चोट के निशानों के आधार पर शव की पहचान की है. पुलिस ने शव का नियमानुसार कफन-दफन कर दिया है. वहीं अब पुलिस हत्या के पीछे की वजह और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.