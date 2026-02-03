ETV Bharat / state

सूरजुपर में दर्दनाक हादसा, पुलिस जवान की मौत

यह हादसा एनएच-43 पर दसवीं बटालियन सिलसिली के पास हुआ, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक आरक्षक की पहचान अभय पांडे के रूप में हुई है, जो वर्तमान में बिश्रामपुर थाना में पदस्थ थे.

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में एक तरफ श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई तो वहीं दूसरी तरफ एक सड़क हादसे में आरक्षक की मौत हो गई. जिसके बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है.

जानकारी के मुताबिक आरक्षक अभय पांडे दसवीं बटालियन सिलसिली में चल रही फिटनेस ट्रेनिंग में शामिल थे. ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वे अपनी निजी मोटरसाइकिल से बिश्रामपुर की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर सिलसिली के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि आरक्षक अभय पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बिश्रामपुर थाने में पदस्थ था आरक्षक (ETV Bharat Chhattisgarh)

फरार वाहन चालक की तलाश में पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही जयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. हादसे को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से वाहन और चालक की पहचान करने में जुटी हुई है.

आरक्षक अभय पांडे की असमय मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल जयनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपी वाहन चालक को पकड़ने का दावा कर रही है.