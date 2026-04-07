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खुलेआम तलवार लहराना पड़ा भारी, सूरजपुर पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

6 अप्रैल 2026 की शाम पुलिस चौकी बसदेई की टीम नियमित पेट्रोलिंग पर थी. इसी दौरान ग्राम भ्रमण के समय मुखबिर से सूचना मिली कि कुसमुसी अटल चौक के पास एक युवक नग्न तलवार लेकर सड़क किनारे लहरा रहा है और आने जाने वालों को डरा-धमका रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची.

सूरजपुर: बसदेई पुलिस चौकी क्षेत्र में खुलेआम तलवार लहराकर लोगों में दहशत फैलाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और रिमांड की मांग की है.

सूरजपुर पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि एक युवक हाथ में तलवार लेकर लोगों में भय का माहौल बना रहा था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया और पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी की पहचान अंकित तिवारी (27 वर्ष) निवासी ग्राम बसदेई चौकी, थाना सूरजपुर के रूप में हुई. पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से लोहे की तलवार बरामद की. तलवार को गवाहों के सामने जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

20 अप्रैल तक रिमांड की मांग

पुलिस के अनुसार आरोपी का यह कृत्य शांति भंग करने वाला और आम लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा था. आरोपी को 6 अप्रैल को दोपहर 1:10 बजे गिरफ्तार किया गया और इसकी सूचना उसके परिजनों को दे दी गई. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर 20 अप्रैल 2026 तक न्यायिक रिमांड की मांग की गई है.

पुलिस की लोगों से अपील

घटना के समय आसपास मौजूद लोगों में डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. सूरजपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में बिना डरे पुलिस को बताए.