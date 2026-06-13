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चिटफंड कंपनी में रकम दोगुना करने का झांसा देकर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी, दो बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर पुलिस ने ठगी के आरोप में चिटफंड कंपनी के दो बुजुर्ग डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है.

SURAJPUR CRIME
चिटफंड कंपनी फ्रॉड (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 13, 2026 at 9:35 AM IST

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सूरजपुर: पीएसएल चिटफंड कंपनी ने लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देते हुए कई लोगों से कंपनी में इंवेस्ट कराया. कम समय में ज्यादा पैसे मिलने की चाहत में कई लोग फंस गए और अपनी जमा पूंजी चिटफंड कंपनी में लगाई. पैसे जमा करने की समय अवधि पूरी होने के बाद भी लोगों के पैसे वापस नहीं कराए गए, जिसके बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ, कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ सूरजपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया.

10 साल के बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी

सूरजपुर डीआईजी प्रशांत ठाकुर ने बताया कि कोतवाली थाना में साल 2016 में पीएसएल चिटफंड कंपनी के 10 डायरेक्टरों के उपर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने का आरोप दर्ज हुआ. ठगी के इस मामले में सूरजपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. फरार चल रहे दो आरोपी गुरजंट सिंह गिल और गुरनाम सिंह को कवर्धा में गिरफ्तार किया गया. आरोपियों को कोर्ट के प्रोडक्शन वारंट के आधार पर सूरजपुर लाया गया. दोनों आरोपियों की उम्र लगभग 77 और 80 साल है. दोनों पंजाब के रहने वाले हैं.

सूरजपुर पुलिस को चिटफंड कंपनी फ्रॉड मामले में बड़ी सफलता (ETV Bharat Chhattisgarh)

अब तक 8 हो चुके हैं गिरफ्तार

करोड़ों की ठगी के मामले में अब तक अलग अलग राज्यों से कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. बाकी बचे दो आरोपियों में एक की मौत हो चुकी है. एक आरोपी की तलाश जारी है.

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