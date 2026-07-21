ETV Bharat / state

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपी को सूरजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

सूरजपुर : पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की. घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार था, जिसकी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी.

सूरजपुर एडिशनल एसपी योगेश कुमार देवांगन ने बताया मामला रेवटी चौकी क्षेत्र का है. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया था. अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया और लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा, जिससे उसकी गिरफ्तारी में समय लगा.

सूरजपुर एडिशनल एसपी योगेश कुमार देवांगन (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुष्कर्म का आरोपी पहुंचा जेल

पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दी और तकनीकी साक्ष्यों के साथ मुखबिरों की सूचना के आधार पर उसकी तलाश जारी रखी. इसी दौरान पुलिस को आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. एडिशनल एसपी ने बताया कि पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध दर्ज अपराध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया. अदालत के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

सूरजपुर पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. लंबे समय से फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके.