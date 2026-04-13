किराना और रेडीमेड क्लॉथ शॉप में चोरी, दो शातिर चोर गिरफ्तार
सूरजपुर में चोरी के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 13, 2026 at 10:21 PM IST
सूरजपुर: जिले में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाल के दिनों में किराना दुकान और रेडीमेड कपड़े के शॉप में चोरी हुई थी. इस केस में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से नगदी, सोने के जेवरात और चोरी किए गए अन्य सामान बरामद किए गए हैं.
11 अप्रैल को चोरी की वारदात
बीते 11 अप्रैल को चोरों ने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित सदीक मोहम्मद ने बसदेई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. उसने बताया था कि उनकी किराना और रेडीमेड कपड़ों की दुकान का दरवाजा तोड़कर अज्ञात चोर नगदी, सोने के जेवरात और अन्य सामान चोरी कर ले गए. चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए, ताकि पहचान न हो सके.
पुलिस तफ्तीश में मिली सफलता
शिकायत दर्ज होने के बाद बसदेई पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शिवप्रसादनगर गांव के रहने वाले राहुल और मानसाय नाम के दो युवकों को घटना की रात दुकान के आसपास देखा गया था. यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रह चुके हैं.
चोरी का सामान बरामद
सूरजपुर एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उनके पास से सीसीटीवी डीवीआर, करीब 11 हजार रुपये नगद, सोने के जेवरात और दुकान से चोरी किए गए अन्य सामान को बरामद कर लिया.फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.