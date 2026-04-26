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तलवार और सब्बल लेकर तांबे का केबल तार चोरी करने पहुंचे थे चोर, खदान में काम करने वाले मजदूर ने बनाई प्लानिंग

सूरजपुर: भटगांव थाना क्षेत्र के शिवानी भूमिगत खदान अंतर्गत बंशीपुर खदान के स्पेयर में रखा करीब 70 मीटर तांबे का केबल चोरी कर लिया गया था. जिसकी कीमत लगभग ढाई लाख रुपये बताई गई. चोर तलवार और सब्बल जैसे हथियारों से लैस थे और योजनाबद्ध तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

लाखों रुपये के तांबे का केबल चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सूरजपुर पुलिस के हाथ लगा. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. सीसीटीवी फुजेट में आरोपी साफ तौर पर चोरी करते नजर आए. इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बिश्रामपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया.

सूरजपुर चोरी का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

खदान में काम करने वाले मजदूर की थी योजना

जांच में एक अहम खुलासा यह हुआ कि इस चोरी में प्राइवेट ठेकेदार के एक मजदूर की भी संलिप्तता थी. उसने चोरों को खदान के अंदर रखे सामान, लोकेशन और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिससे चोरी को अंजाम देना आसान हो गया.

शिवानी माइन्स में प्राइवेट ठेकेदार के कर्मचारी ने अन्य 6 लोगों को बुलाकर लगभग 70 मीटर तांबे का केबल काटकर चोरी करवाया गया था. सीसीटीवी और गवाहों से पूछताछ के बाद सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है -अभिषेक पैकरा, एसडीओपी सूरजपुर

आरोपियों से बरामद हुआ चोरी का माल

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए लगभग 70 मीटर तांबे के केबल वायर, जिसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपये है, को बरामद कर लिया है. साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी जब्त किए गए हैं. फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.