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सूरजपुर में तीन साल की मासूम बच्ची से गंदी हरकत, आरोपी नाना गिरफ्तार

सूरजपुर में एक शख्स पर अपनी नातिन के साथ गंदी हरकत करने का आरोप लगा है.

Surajpur Bhatgaon Police Station
सूरजपुर भटगांव थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 12, 2026 at 10:15 PM IST

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां तीन साल की मासूम बच्ची से उसके नाना ने गंदी हरकत की. इस केस में शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से पूरे इलाके के लोगों में गुस्सा है.

सूरजपुर के भटगांव की घटना

पूरी घटना सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र की है. पीड़ित बच्ची ने अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया, जिसके बाद परिजन तुरंत भटगांव थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत मिलते ही तत्परता दिखाते हुए मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की.

दुष्कर्म केस में सूरजपुर पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी नाना के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है. इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके.

हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसे कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी

पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों से जुड़े ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सजग रहें और किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें

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