सूरजपुर पुलिस का एक्शन, पेट्रोल-पंप कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
मामूली विवाद बढ़ने पर लाठी-डंडों से किया गया था हमला, गंभीर स्थिति को देखते हुए कर्मचारी जिला अस्पताल रेफर
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 4:01 PM IST
सूरजपुर: जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. बताया जा रहा है कि पेट्रोल की उधारी की रकम लेने पहुंचे कर्मचारी पर कुछ लोगों ने हमला किया था.
क्या है मामला?
जानकारी के अनुसार प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी रविंद्र रजक उधार दिए गए पेट्रोल की रकम लेने दुकान पहुंचा था. बताया जा रहा है कि वहां मौजूद लोग आपस में तेज आवाज में बातचीत कर रहे थे, जिसे लेकर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई. इस पर जब रविंद्र रजक ने जवाब दिया तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और विवाद मारपीट में बदल गया. आरोप है कि पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से रविंद्र रजक पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं.
जिला अस्पताल रेफर
घायल कर्मचारी को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया. घटना के बाद दोनों पक्षों ने प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने घायल की मेडिकल रिपोर्ट और सिर में आई गंभीर चोट के आधार पर जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया. मामले की जांच के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.
मामूली विवाद बढ़ा और लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया. हमले में कर्मचारी के सिर पर गंभीर चोट आई. पुलिस ने अपराध दर्ज कर 4 आरोपियों को पकड़ लिया है.- –योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक