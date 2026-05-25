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महिलाओं ने अश्लील वीडियो बनाकर युवक से की ब्लैकमेलिंग, लगातार मांगे पैसे, शिकायत के बाद सूरजपुर पुलिस ने पकड़ा

सूरजपुर: जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दो महिलाओं ने एक युवक को अपने जाल में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बना दिया. महिलाओं ने उसे वायरल करने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए की वसूली भी की. मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक जरही निवासी एक युवक को दो महिलाओं ने बातचीत के जरिए अपने संपर्क में लिया और किसी काम के बहाने सूरजपुर बुलाया. आरोप है कि वहां युवक को शराब पिलाकर उसकी आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई. इसके बाद दोनों महिलाएं वीडियो वायरल करने और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में फंसाने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करने लगीं.

महिलाओं ने अश्लील वीडियो बनाकर युवक से की ब्लैकमेलिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बदनामी के डर से दिए पैसे

पीड़ित युवक डर और बदनामी के भय से महिलाओं को अलग-अलग किस्तों में करीब तीन लाख रुपए दे चुका था. इसके बाद भी जब महिलाओं की मांग बढ़ती गई तो परेशान होकर युवक ने पूरे मामले की शिकायत भटगांव थाना में दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.

आरोपी महिलाएं गिरफ्तार

तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के बाद दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और धमकी देने सहित कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस तरह की घटना में कहीं और लोग भी शामिल तो नहीं हैं.