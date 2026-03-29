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सूरजपुर में गोल्ड फ्रॉड गैंग, असली सोना बताकर थमा दिया पीतल, चार आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर में सोना बेचने के नाम पर बड़ी ठगी की वारदात हुई है. चार आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

Fraud Gang in Surajpur
सूरजपुर में फ्रॉड गैंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 29, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में ठगों का नेटवर्क सक्रिय है. यहां के भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. पुलिस लगातार कार्रवाई कर ऐसे ठगों को गिरफ्तार कर रही है. बावजूद इसके ठगी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है. ताजा मामला छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर से आया है. यहां सोना बेचने के दौरान ठगों ने पहले असली सोना दिखाया. उसके बाद पीतल थमाकर ठगी कर ली.

लाखों की ठगी को दिया अंजाम

पूरी घटना सूरजपुर के बिहारपुर गांव की है. यहां के निवासी एक युवक को आरोपियों ने सोना बेचने का झांसा दिया. उसके बाद उसे असली सोना दिखाया. जब सौदे की बात आई तो चालाकी से असली गोल्ड की जगह उसे पीतल थमा दिया. इस तरह आरोपियों ने कुल 2 लाख 20 हजार रुपये की ठगी कर ली. ठगी का एहसास होने पर पीड़ित युवक ने तुरंत चांदनी बिहारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

Gold Fraud in Chhattisgarh
सोना दिखाकर पीतल बेचने वाला गैंग (ETV BHARAT)

ठगी कांड के चार आरोपी गिरफ्तार

शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की गई. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों की पहचान की. इस ठगी कांड में कुल चार आरोपी शामिल थे. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों से पूछताछ के दौरान ठगी की रकम में से 1 लाख 24 हजार रुपये भी बरामद किए गए हैं.

आरोपियों द्वारा सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है- प्रशांत ठाकुर, एसएसपी, सूरजपुर

सूरजपुर पुलिस की लोगों से अपील

सूरजपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के लालच में न आएं. इस तरह के सौदों को करने से पहले हर बात की जांच पड़ताल कर लें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. लोगों की सूचना पर पुलिस ठगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेगी. इस तरह ठगी की वारदात पर रोक लगाई जा सकेगी.

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