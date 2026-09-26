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सूरजपुर क्राइम: नाबालिग विवाहिता की आत्महत्या मामले में पति गिरफ्तार, अवैध संबंध में हत्या के दोषी मां बेटे अरेस्ट

रामानुजनगर थाना क्षेत्र के उमापुर गांव में 17 सितंबर को नाबालिग विवाहिता ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी. इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया था. परिजनों का आरोप था कि विवाह के बाद से ही उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था. जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली. मामले में जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आऱोपी पति को गिरफ्तार किया.

सूरजपुर: नाबालिग विवाहिता की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर कार्रवाई की.

रामानुजनगर में नाबालिग विवाहिता की आत्महत्या मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)

नाबालिग विवाहिता की आत्महत्या मामले में परिजनों ने शिकायत की थी उसका पति प्रताड़ित करता था. मामला पंजीबद्ध हुआ – योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)

अवैध संबंध में हत्या, मां बेटा गिरफ्तार

वहीं सूरजपुर पुलिस ने भैयाथान विकासखंड में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मां बेटे को गिरफ्तार किया है.चेंद्रा चौकी क्षेत्र के पकनी गांव के प्रभु नारायण कुशवाहा उर्फ सूरज कुशवाहा उम्र 40 वर्ष का अवैध संबंध गांव की ही राधा देवांगन के साथ था. इसके बारे में राधा के बेटे करण देवांगन को पता चला. कुछ दिन पहले चेन्नई से लौटे करण ने अपनी मां को प्रभु नारायण के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. जिसके बाद उसने डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद मां ने बेटे के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए और शव उनके घर पर ही रह गया और इसकी जानकारी अन्य लोगों को लगी.

इसकी सूचना मृतक के भाई को दी गई, जिसने थाने में शिकायत की. पुलिस ने आरोपी मां बेटा को गिरफ्तार कर लिया.

मां को दूसरे व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर झुब्ध बेटे ने घटना को अंजाम दिया. मां ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की इसलिए उसे भी आरोपी बनाया गया- योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर



बता दें मृतक प्रभु नारायण कि पत्नी की मौत हो चुकी है और राधा देवांगन भी पति से अलग रहती थी. मृतक का बड़ा भाई भी बाहर रहकर काम करता है.