सूरजपुर पुलिस पर हमला केस में एक्शन, 8 आरोपी गिरफ्तार
सूरजपुर पुलिस ने कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 9:31 PM IST
सूरजपुर: जिले में डायल 112 के पुलिसकर्मी और स्टाफ के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार को गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला. इस दौरान आरोपी कानून का नाम लेते हुए नजर आए.
प्रतापपुर थाना क्षेत्र की घटना
पूरी घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है. जहां चार दिन पहले ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर में तीन बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. इस हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर हंगामा करते हुए ट्रक में आगजनी भी कर दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर मदद के लिए पहुंची डायल 112 की टीम को लोगों ने घेर लिया. इसके बाद उनके साथ मारपीट और बदसलूकी हुई.
पुलिसकर्मियों पर हमले और पिटाई का आरोप
आरोप है कि दर्जनभर युवकों ने पुलिसकर्मी और डायल 112 के कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की.
पिटाई कांड के आठ आरोपी गिरफ्तार
जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं ट्रक में आगजनी करने के मामले में भी दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की भी पहचान की जा रही है.