सूरजपुर में पुलिसकर्मियों की पिटाई का वीडियो वायरल, एएसपी ने एक्शन की कही बात
सूरजपुर में पुलिसकर्मियों से मार पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है. इस केस में सूरजपुर पुलिस ने संज्ञान लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 21, 2026 at 5:53 PM IST
सूरजपुर: जिले में डायल 112 की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ युवक डायल 112 के पुलिसकर्मी और वाहन चालक की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना शुक्रवार रात की है. अब इस घटना को लेकर सूरजपुर पुलिस एक्शन में है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.
जानिए क्या है पूरी वारदात ?
प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सेमरसोत मार्ग पर एक ट्रक और बाइक के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ था. इस हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई थी. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे. गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया था. हालात तेजी से खराब होने लगी. जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई.
मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही थी. इसी दौरान कुछ युवकों ने पुलिसकर्मियों और डायल 112 के कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी. वायरल वीडियो में युवक पुलिसकर्मियों को लात-घूंसों से पीटते हुए और पत्थर से हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं.घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी- योगेश देवांगन, एएसपी, सूरजपुर
इस घटना को लेकर पुलिस गंभीर है. एएसपी योगेश देवांगन का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होकर रहेगी.