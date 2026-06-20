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सूरजपुर में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर : जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है. आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया. घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई. जानकारी मिलते ही परिजन तुरंत कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की. शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया गया. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

सूरजपुर दुष्कर्म केस (ETV BHARAT)

नाबालिग लड़की से जुड़े अपराध में पुलिस की तरफ से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है. पीड़िता की काउंसलिंग कराई जा रही है और उसे हर संभव कानूनी मदद दी जाएगी.आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. हम पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. नाबालिगों से जुड़े अपराधों में पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है. लोगों से अपील है कि ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि समय पर कार्रवाई हो सके.- योगेश देवांगन, एडिशनल एसपी, सूरजपुर

सूरजपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वे महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि इस केस में जल्द चार्जशीट पेश कर आरोपी को सख्त सजा दिलाने का काम करेगी.