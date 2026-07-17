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मवेशी तस्करी के खिलाफ सूरजपुर पुलिस का एक्शन, फरार तस्करों की तलाश

सूरजपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्करी कर ले जाए जा रहे 63 गौवंशों को जब्त किया है.

SURAJPUR CATTLE SMUGGLING
सूरजपुर मवेशी तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 2:30 PM IST

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सूरजपुर: मवेशियों को पैदल जंगल के रास्ते जिले की सीमा पार कराने की कोशिश की जा रही थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई की, लेकिन अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने सभी मवेशियों को सुरक्षित कब्जे में लेकर गांव के सरपंच की सुपुर्दगी में रखा है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

63 गौवंश बरामद

चंदौरा थाना और रेवटी चौकी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मवेशियों की तस्करी किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना के आधार पर चंदौरा थाना और रेवटी चौकी की संयुक्त पुलिस टीम ने जंगल के रास्तों में सर्च अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने छोटे-बड़े कुल 63 गौवंशों को बरामद किया, जिन्हें तस्कर पैदल हांककर सीमा पार ले जा रहे थे. पुलिस को देखते ही तस्कर मवेशियों को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले.

सूरजपुर मवेशी तस्करी मामले में कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरपंच को सौंपे गौवंश

पुलिस ने सभी गौवंशों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर गांव के सरपंच की सुपुर्दगी में सौंप दिया है, ताकि उनकी उचित देखभाल की जा सके. इस पूरे मामले में अपराध दर्ज कर तस्करों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं.

Surajpur cattle smuggling
सूरजपुर में मवेशी तस्करी पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

एडिशनल एसपी योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि मवेशी तस्करी में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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