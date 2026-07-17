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मवेशी तस्करी के खिलाफ सूरजपुर पुलिस का एक्शन, फरार तस्करों की तलाश

सूरजपुर: मवेशियों को पैदल जंगल के रास्ते जिले की सीमा पार कराने की कोशिश की जा रही थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई की, लेकिन अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने सभी मवेशियों को सुरक्षित कब्जे में लेकर गांव के सरपंच की सुपुर्दगी में रखा है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

63 गौवंश बरामद

चंदौरा थाना और रेवटी चौकी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मवेशियों की तस्करी किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी. सूचना के आधार पर चंदौरा थाना और रेवटी चौकी की संयुक्त पुलिस टीम ने जंगल के रास्तों में सर्च अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने छोटे-बड़े कुल 63 गौवंशों को बरामद किया, जिन्हें तस्कर पैदल हांककर सीमा पार ले जा रहे थे. पुलिस को देखते ही तस्कर मवेशियों को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले.