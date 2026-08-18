सूरजपुर पुलिस पर मारपीट का गंभीर आरोप, पीड़िता कांग्रेस नेता के साथ पहुंची एसपी दफ्तर
पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह पीटा जबकि पुलिस का कहना है कि आरोपी ड्राइवर नशे में था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 18, 2026 at 6:06 PM IST
सूरजपुर: पुलिस पर मारपीट करने का गंभीर आरोप महिला ने लगाया है. पीड़ित महिला रामानुजनगर थाना इलाके के भुनेश्वरपुर गांव की रहने वाली है. मंगलवार को वो कांग्रेस नेता के साथ एसपी दफ्तर में मारपीट की शिकायत करने पहुंची. पीड़िता का आरोप है कि उनके पति अपनी कार को घर के बाहर खड़ी कर रहे थे, इसी दौरान कार मौके पर खड़ी डायल 112 से टकरा गई. पीड़िता का आरोप है कि उनकी कार डायल 112 से छू भर गई इससे डायल 112 की टीम नाराज हो गई. टीम ने घटना की खबर पुलिस को दी.
पुलिस पर मारपीट का आरोप
हंगामा बढ़ते देख मौके पर पुलिस की टीम पहुंची. पुलिस का आरोप है कि पुलिस टीम से भी लोगों ने बहस शुरु कर दी और मौके से आरोपी ड्राइवर को भगा दिया. वहीं, पीड़ित महिला का आरोप है कि जब वो अपने पति को बचाने के लिए पुलिस वालों के पास पहुंची तो उन्होने उनके साथ भी मारपीट की. पीड़िता का आरोप है कि उनको भी कई जगह चोटें आई हैं. पीड़िता का यहां तक आरोप है कि उनका बेटा भी मारपीट में बेहोश हो गया. पीड़ित महिला का कहना है उनको न्याय मिलना चाहिए. पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर कांग्रेस नेता पंकज तिवारी के साथ आज एसपी दफ्तर पहुंची थी. कांग्रेस नेता ने कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और आरोपी पुलिस कर्मियों को माफी मांगनी चाहिए.
दोनों पक्षों की शिकायत पर राजपत्रित अधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस ने भी अपनी ओर से शिकायत की है: योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर
पुलिस टीम पर आरोप
पीड़ित महिला के आरोपों पर पुलिस का कहना है कि आरोपी शख्स तेज रफ्तार में कार को रिवर्स कर रहा था, जिससे गाड़ी की टक्कर डायल 112 से हो गई. पुलिस का ये भी आरोप है कि आरोपी ड्राइवर पुलिस से बदतमीजी भी करने लगा. पुलिस का आरोप है कि शिकायत करने वाले परिवार ने लोगों के साथ मिलकर हंगामा खड़ा करने की भी कोशिश की.
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