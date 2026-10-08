सूरजपुर पुलिस पर युवक ने लगाया मारपीट का आरोप
युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने नशे में उसके साथ मारपीट की. उसकी मां के साथ भी बदसलूकी की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 8, 2026 at 8:27 AM IST
सूरजपुर: एसपी ऑफिस पहुंचकर एक मां बेटे ने पुलिस पर मारपीट व बदसलूकी करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि चेकिंग के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की. युवक ने पुलिसकर्मियों पर शराब पीकर ड्यूटी करने का भी आरोप लगाया.
युवक का नाम विजय दुबे है. युवक ने बताया कि पलमा चौकी के पास चैकिंग की जा रही थी, इस दौरान चेंद्रा चौकी क्षेत्र की पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मैं आ रहा था. उन्होंने मुझे रुकवाया और पूछा कि कहां जा रहे हो. इतने में राजुकमार नाम के आरक्षक ने मुझे जाने को कहा और इसी बीच मेरी गर्दन पकड़कर रोड के पास खींचते हुए एसआई के पास ले गया. जहां एसआई ने भी उसके साथ मारपीट की.
एसआई मरावी ने मुझे झापड़ मारा, इस दौरान दूसरे पुलिसकर्मी भी मारने लगे. इसी दौरान मां के साथ भी बदसलूकी की गई - विजय कुमार दुबे, शिकायतकर्ता
मां बेटे ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है. पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है.
पीड़ित पक्ष का आवेदन लिया गया है. इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी- योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
इस मामले में ये बात भी सामने आई है कि पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी. इसका वीडियो भी सामने आया है.