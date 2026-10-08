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सूरजपुर पुलिस पर युवक ने लगाया मारपीट का आरोप

सूरजपुर पुलिस पर आरोप ( ETV Bharat Chhattisgarh )

सूरजपुर: एसपी ऑफिस पहुंचकर एक मां बेटे ने पुलिस पर मारपीट व बदसलूकी करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि चेकिंग के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की. युवक ने पुलिसकर्मियों पर शराब पीकर ड्यूटी करने का भी आरोप लगाया.