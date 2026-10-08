ETV Bharat / state

सूरजपुर पुलिस पर युवक ने लगाया मारपीट का आरोप

युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने नशे में उसके साथ मारपीट की. उसकी मां के साथ भी बदसलूकी की.

Allegations Against Surajpur Police
सूरजपुर पुलिस पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2026 at 8:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: एसपी ऑफिस पहुंचकर एक मां बेटे ने पुलिस पर मारपीट व बदसलूकी करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि चेकिंग के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की. युवक ने पुलिसकर्मियों पर शराब पीकर ड्यूटी करने का भी आरोप लगाया.

युवक का नाम विजय दुबे है. युवक ने बताया कि पलमा चौकी के पास चैकिंग की जा रही थी, इस दौरान चेंद्रा चौकी क्षेत्र की पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मैं आ रहा था. उन्होंने मुझे रुकवाया और पूछा कि कहां जा रहे हो. इतने में राजुकमार नाम के आरक्षक ने मुझे जाने को कहा और इसी बीच मेरी गर्दन पकड़कर रोड के पास खींचते हुए एसआई के पास ले गया. जहां एसआई ने भी उसके साथ मारपीट की.

सूरजपुर पुलिस पर आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसआई मरावी ने मुझे झापड़ मारा, इस दौरान दूसरे पुलिसकर्मी भी मारने लगे. इसी दौरान मां के साथ भी बदसलूकी की गई - विजय कुमार दुबे, शिकायतकर्ता

मां बेटे ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है. पुलिस अधिकारी ने मामले की जांच की बात कही है.

पीड़ित पक्ष का आवेदन लिया गया है. इसकी जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी- योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

इस मामले में ये बात भी सामने आई है कि पुलिसकर्मी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी. इसका वीडियो भी सामने आया है.

चुनाव आयोग के खिलाफ सूरजपुर में भी कांग्रेस का हल्लाबोल, मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन, इस्तीफे की मांग
कुम्हारों ने की इलेक्ट्रिक चाक की मांग, मिट्टी की कमी बनी समस्या, बारिश ने भी व्यापार पर डाला असर
India vs Zimbabwe: नवा रायपुर में भारत जिम्बाब्वे महिला टी 20 सीरीज की तैयारियां पूरी, सुरक्षा से लेकर दर्शकों की सुविधाओं तक पुख्ता इंतजाम

TAGGED:

सूरजपुर पुलिस
SURAJPUR ASSAULT
SURAJPUR CRIME
ALLEGATIONS AGAINST SURAJPUR POLICE
SURAJPUR POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.