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स्कूल के प्राचार्य पर रिश्वत लेने के आरोप; सूरजपुर में स्वीपर पद पर भर्ती के लिए घूस मांगने का ऑडियो वायरल

पठारीटोला स्कूल के प्राचार्य पर लगे गंभीर आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सूरजपुर: जिले के अवंतिकापुर के पठारीटोला सरकारी स्कूल में स्वीपर (सफाई कर्मी) भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है. पद के बदले पैसे के लेन-देन का एक कथित ऑडियो वायरल है जिसके बाद भर्ती की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी- DEO (ETV BHARAT CHHATTISGARH) कथित ऑडियो में प्राचार्य की आवाज का दावा दरअसल, स्कूल में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मी की भर्ती होनी थी. लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही एक कथित ऑडियो सामने आ गया. दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में स्कूल के प्राचार्य नोखेलाल जायसवाल की आवाज है. आरोप है कि प्राचार्य इस ऑडियो में ऊपर बैठे अधिकारियों तक 50 हजार पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ताकि किसी खास व्यक्ति को यह नौकरी दिलाई जा सके.