स्कूल के प्राचार्य पर रिश्वत लेने के आरोप; सूरजपुर में स्वीपर पद पर भर्ती के लिए घूस मांगने का ऑडियो वायरल
पठारीटोला स्कूल के प्राचार्य पर लगे गंभीर आरोप, महीनों बाद भी जांच अटकी, अब DEO ने दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 3:58 PM IST
सूरजपुर: जिले के अवंतिकापुर के पठारीटोला सरकारी स्कूल में स्वीपर (सफाई कर्मी) भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है. पद के बदले पैसे के लेन-देन का एक कथित ऑडियो वायरल है जिसके बाद भर्ती की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
कथित ऑडियो में प्राचार्य की आवाज का दावा
दरअसल, स्कूल में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मी की भर्ती होनी थी. लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही एक कथित ऑडियो सामने आ गया. दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में स्कूल के प्राचार्य नोखेलाल जायसवाल की आवाज है. आरोप है कि प्राचार्य इस ऑडियो में ऊपर बैठे अधिकारियों तक 50 हजार पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ताकि किसी खास व्यक्ति को यह नौकरी दिलाई जा सके.
महीनों बाद भी जांच अटकी, विभाग पर सवाल
ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था. मामले की जांच की जिम्मेदारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को सौंपी गई थी और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि, काफी लंबा समय बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी है.
जांच के लिए निर्देशित किया गया है. जांच में आरोप सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी- अशोक सिन्हा, जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी ने दी कार्रवाई की चेतावनी
इस पूरे मामले को लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से बात की गई, तो उन्होंने मामले को बेहद गंभीर बताया है. जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि इस कथित ऑडियो क्लिप की जांच को तेजी से पूरा कराया जा रहा है. उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जांच में अगर भ्रष्टाचार के आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ नियमानुसार और विभागीय कार्रवाई की जाएगी.