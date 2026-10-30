सूरजपुर में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सील, शिकायत और जांच के बाद बड़ी कार्रवाई
ETV भारत ने महीनेभर पहले सूरजपुर में बिना पंजीयन संचालित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की खबर प्रमुखता से दिखाई थी. अख्तर अली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 7:26 AM IST
सूरजपुर: पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. तिलसिवां स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सील कर दिया गया है.
बिना पंजीयन के हो रहा था संचालन
सूरजपुर के तिलसिवां में किराए के मकान में संचालित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर करीब एक महीने पहले छात्र नेता परमेश्वर राजवाड़े ने कलेक्टर से शिकायत की थी. संस्थान के पंजीयन और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े गंभीर सवाल उठाए गए थे. छात्र नेता परमेश्वर राजवाड़े ने संस्थान पर आरोप लगाया था कि पैरामेडिकल काउंसिल रायपुर में पंजीयन नहीं होने के बावजूद यहां डीएमएलटी और बीएमएलटी जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे है. इसके अलावा डीएमएलटी एवं बीएमएलटी के विद्यार्थियों से फीस लेने के बावजूद उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिल पाया.
|कलेक्टर से हमने शिकायत की थी. स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद सात दिन के अंदर कार्रवाई की गई– परमेश्वर राजवाड़े, शिकायतकर्ता
जांच के बाद प्रशासन की कार्रवाई
वही मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने जांच समिति गठित कर जांच कराई. जांच रिपोर्ट के आधार पर संस्थान के संचालन में अनियमितताएं सामने आने के बाद कलेक्टर के हस्तक्षेप पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रशांत सिंह, तहसीलदार और नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी की मौजूदगी में गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया.
|गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से संचालित किया जा रहा था. रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट नहीं थी. छात्रों से फीस लेकर कोर्स कराने के लिए मोटी फीस ले जाती और उन्हें परीक्षा में भी नहीं बैठने दिया जाता, सील किया गया – प्रशांत सिंह, सीएमएचओ, सूरजपुर
प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में है. अब देखना होगा कि प्रभावित विद्यार्थियों को राहत दिलाने के लिए प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है.