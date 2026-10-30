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सूरजपुर में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सील, शिकायत और जांच के बाद बड़ी कार्रवाई

सूरजपुर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ( ETV Bharat Chhattisgarh )

सूरजपुर: पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. तिलसिवां स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सील कर दिया गया है.

बिना पंजीयन के हो रहा था संचालन सूरजपुर के तिलसिवां में किराए के मकान में संचालित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर करीब एक महीने पहले छात्र नेता परमेश्वर राजवाड़े ने कलेक्टर से शिकायत की थी. संस्थान के पंजीयन और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े गंभीर सवाल उठाए गए थे. छात्र नेता परमेश्वर राजवाड़े ने संस्थान पर आरोप लगाया था कि पैरामेडिकल काउंसिल रायपुर में पंजीयन नहीं होने के बावजूद यहां डीएमएलटी और बीएमएलटी जैसे पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे है. इसके अलावा डीएमएलटी एवं बीएमएलटी के विद्यार्थियों से फीस लेने के बावजूद उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिल पाया.