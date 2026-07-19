ETV Bharat / state

ऑनलाइन दोस्ती, प्यार फिर शादी का झांसा देकर संबंध, आपत्तिजनक वीडियो भी किया वायरल

प्यार फिर धोखा और ब्लैकमेलिंग, सूरजपुर जिले में पीड़िता ने की शिकायत, पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार

surajpur blackmail case
ऑनलाइन दोस्ती, प्यार फिर शादी का झांसा देकर संबंध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: जिले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. एक युवक ने पहले सोशल मीडिया के जरिए युवती से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. आरोप है कि इस दौरान उसने चोरी-छिपे आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और बाद में उसे वायरल कर दिया.

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार मामला सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान कुछ समय पहले ऑनलाइन माध्यम से आरोपी युवक से हुई थी. बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच दोस्ती हुई और बाद में यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया. इसी दौरान आरोपी ने शादी का वादा कर युवती का विश्वास जीता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

प्यार फिर धोखा और ब्लैकमेलिंग, सूरजपुर जिले में पीड़िता ने की शिकायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वीडियो भी बनाया

आरोप है कि संबंधों के दौरान युवक ने बिना जानकारी और सहमति के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में किसी बात को लेकर विवाद होने पर उसने वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. घटना के बाद पीड़िता मानसिक रूप से परेशान हो गई और उसने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

महाराष्ट्र से आरोपी गिरफ्तार

शिकायत मिलते ही पुलिस ने कई धाराओं में अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने महाराष्ट्र में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्द भरोसा न करें और निजी तस्वीरें या वीडियो साझा करने से बचें. किसी भी प्रकार की साइबर ब्लैकमेलिंग या ऑनलाइन शोषण की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें.

कोरबा में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप, सीआईएसएफ के एसआई पर एफआईआर दर्ज
नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म, अंतागढ़ पुलिस ने घेराबंदी कर दो आरोपियों को पकड़ा, पीड़िता भी बरामद
नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

TAGGED:

GIRL HARASSMENT CASE
VIDEO LEAK CASE
शादी का झांसा देकर संबंध
धोखा और ब्लैकमेलिंग
SURAJPUR BLACKMAIL CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.